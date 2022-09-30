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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmininde yer alan bilgilere göre; hafta sonu ülke genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim olurken, hafta başı hava... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T07:38+0300
2022-09-30T07:38+0300
yaşam
meteoroloji
sağanak
sağanak yağış
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu yayımladı.Pazartesi günü yurt genelinde yağış etkili olacak ve sıcaklıklar da düşecek.Hafta sonu sıcak ve güneşli havaMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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meteoroloji, sağanak, sağanak yağış, hava durumu
meteoroloji, sağanak, sağanak yağış, hava durumu

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

07:38 30.09.2022
© AASağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmininde yer alan bilgilere göre; hafta sonu ülke genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim olurken, hafta başı hava sıcaklıkları düşecek ve yağış etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu yayımladı.
Pazartesi günü yurt genelinde yağış etkili olacak ve sıcaklıklar da düşecek.
Hafta sonu sıcak ve güneşli hava
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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