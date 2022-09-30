https://sputniknews.com.tr/20220930/meteoroloji-uyardi-saganak-yagis-geliyor-1061785553.html

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmininde yer alan bilgilere göre; hafta sonu ülke genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim olurken, hafta başı hava... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T07:38+0300

2022-09-30T07:38+0300

2022-09-30T07:38+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu yayımladı.Pazartesi günü yurt genelinde yağış etkili olacak ve sıcaklıklar da düşecek.Hafta sonu sıcak ve güneşli havaMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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2022

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meteoroloji, sağanak, sağanak yağış, hava durumu