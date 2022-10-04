https://sputniknews.com.tr/20221004/yok-baskani-ozvardan-kpss-sorusturmasina-iliskin-aciklama-geregini-yapacagiz-1061953702.html
YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS soruşturmasına ilişkin açıklama: 'Gereğini yapacağız'
YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS soruşturmasına ilişkin açıklama: 'Gereğini yapacağız'
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, iptal edilen 2022 KPSS incelemesine ilişkin, ''Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T17:08+0300
2022-10-04T17:08+0300
2022-10-04T17:08+0300
türkiye
kpss
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
sınav
erol özvar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/16/1043269344_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_954f40c16b817acd1ede95fe73846793.jpg
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) soruların çalındığı iddiasıyla iptal edilen 2022 KPSS ile ilgili incelemesini tamamladı.YÖK Başkanı Erol Özvar, incelemelere ilişkin, ön inceleme yükümlülüğü olan Yükseköğretim Kurulu’nun bu işlemi tamamladığını söyledi. Özvar, ''Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağız'' dedi.KPSS'de bazı soruların, daha önce bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edilmişti. Sorunların çalındığı iddialarının ardından 31 Temmuz'daki KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak oturumlar ise ertelenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220919/kpssde-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1061353642.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/16/1043269344_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_f540b6c9cc077c98c256bbd5d433507f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kpss, yök, yükseköğretim kurulu (yök), sınav, erol özvar
kpss, yök, yükseköğretim kurulu (yök), sınav, erol özvar
YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS soruşturmasına ilişkin açıklama: 'Gereğini yapacağız'
Abone ol
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, iptal edilen 2022 KPSS incelemesine ilişkin, ''Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağız'' dedi.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) soruların çalındığı iddiasıyla iptal edilen 2022 KPSS ile ilgili incelemesini tamamladı.
YÖK Başkanı Erol Özvar, incelemelere ilişkin, ön inceleme yükümlülüğü olan Yükseköğretim Kurulu’nun bu işlemi tamamladığını söyledi. Özvar, ''Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağız'' dedi.
KPSS'de bazı soruların, daha önce bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edilmişti. Sorunların çalındığı iddialarının ardından 31 Temmuz'daki KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak oturumlar ise ertelenmişti.