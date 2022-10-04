https://sputniknews.com.tr/20221004/yok-baskani-ozvardan-kpss-sorusturmasina-iliskin-aciklama-geregini-yapacagiz-1061953702.html

YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS soruşturmasına ilişkin açıklama: 'Gereğini yapacağız'

YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS soruşturmasına ilişkin açıklama: 'Gereğini yapacağız'

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, iptal edilen 2022 KPSS incelemesine ilişkin, ''Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T17:08+0300

2022-10-04T17:08+0300

2022-10-04T17:08+0300

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yök

yükseköğretim kurulu (yök)

sınav

erol özvar

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Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) soruların çalındığı iddiasıyla iptal edilen 2022 KPSS ile ilgili incelemesini tamamladı.YÖK Başkanı Erol Özvar, incelemelere ilişkin, ön inceleme yükümlülüğü olan Yükseköğretim Kurulu’nun bu işlemi tamamladığını söyledi. Özvar, ''Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağız'' dedi.KPSS'de bazı soruların, daha önce bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edilmişti. Sorunların çalındığı iddialarının ardından 31 Temmuz'daki KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak oturumlar ise ertelenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220919/kpssde-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1061353642.html

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kpss, yök, yükseköğretim kurulu (yök), sınav, erol özvar