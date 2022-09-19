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KPSS'de temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
KPSS'de temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T01:50+0300
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 28 Eylül 2022 saat 23.59'da sona erecek.
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kpss, ösym
kpss, ösym

KPSS'de temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

01:50 19.09.2022
© DHAÖSYM
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© DHA
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2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.
Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.
Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 28 Eylül 2022 saat 23.59'da sona erecek.
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