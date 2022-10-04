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Warner Bros. Discovery'den yalanlama: HBO Max’i Türkiye’de yayına almak gibi bir planımız yok
Warner Bros. Discovery'den yalanlama: HBO Max’i Türkiye’de yayına almak gibi bir planımız yok
Dijital yayın platformu HBO Max, Türkiye’de yayın hakkı lisans başvurusunun onaylanmasının ardından basında çıkan "Türkiye’ye geliyor" iddialarını yalanladı... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T06:56+0300
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RTÜK'ten yayın lisansı alan HBO Max, Türkiye'de yayına başlayacağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Warner Bros. Discovery’nin bünyesindeki dijital yayın platformu HBO Max, Türkiye’de yayın hakkı lisans başvurusunun onaylanmasının ardından basında çıkan "Türkiye’ye geliyor" iddialarını yalanladı.WebTekno’ya konuşan Warner Bros. Discovery’nin Türkiye iletişim ajansı, HBO Max’in Türkiye’de yayına başlamayacağını açıkladı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, "Global bir marka olan HBO Max isimli internet yayın platformunun ülkemizde yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylanmıştır" açıklaması “HBO Max Türkiye’ye geliyor” şeklinde yorumlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221001/hbo-maxin-turkiyede-yayin-hakki-lisans-basvurusu-onaylandi-1061845773.html
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türkiye, hbo max, warner bros
türkiye, hbo max, warner bros

Warner Bros. Discovery'den yalanlama: HBO Max’i Türkiye’de yayına almak gibi bir planımız yok

06:56 04.10.2022
© Warner Bros. Warner Bros. Discovery
Warner Bros. Discovery - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© Warner Bros.
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Dijital yayın platformu HBO Max, Türkiye’de yayın hakkı lisans başvurusunun onaylanmasının ardından basında çıkan "Türkiye’ye geliyor" iddialarını yalanladı. Warner Bros. Discovery’nin Türkiye iletişim ajansı, HBO Max’in Türkiye’de yayına başlamayacağını açıkladı.
RTÜK'ten yayın lisansı alan HBO Max, Türkiye'de yayına başlayacağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Warner Bros. Discovery’nin bünyesindeki dijital yayın platformu HBO Max, Türkiye’de yayın hakkı lisans başvurusunun onaylanmasının ardından basında çıkan "Türkiye’ye geliyor" iddialarını yalanladı.
WebTekno’ya konuşan Warner Bros. Discovery’nin Türkiye iletişim ajansı, HBO Max’in Türkiye’de yayına başlamayacağını açıkladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Basında çıkan son haberlerin aksine, Warner Bros. Discovery olarak HBO Max’i Türkiye’de yayına almak gibi bir planımız yoktur. Daha önce de belirtildiği gibi, Warner Bros. Discovery, 2023 yılında HBO Max ve Discovery Plus servislerini birleştirme kararı aldı. Warner Bros. Discovery’nin sunacağı bu yeni hizmet, 2024’ten itibaren Avrupa’da kullanıma sunulacak ve ilk olarak HBO Max’in hali hazırda mevcut olduğu pazarlarda yayına başlayacaktır."
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, "Global bir marka olan HBO Max isimli internet yayın platformunun ülkemizde yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylanmıştır" açıklaması “HBO Max Türkiye’ye geliyor” şeklinde yorumlanmıştı.
HBO Max, Tony Goncalves - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
DÜNYA
HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı lisans başvurusu onaylandı
1 Ekim, 22:54
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