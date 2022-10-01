HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı lisans başvurusu onaylandı

Ülkemizin yasalarına uyan,toplumsal değerlerimize saygı gösteren her kuruluşa desteğimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Global bir marka olan @hbomax isimli internet yayın platformunun ülkemizde yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylanmıştır.Lisansı hayırlı olsun pic.twitter.com/cVcsqFFdcY