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https://sputniknews.com.tr/20221001/hbo-maxin-turkiyede-yayin-hakki-lisans-basvurusu-onaylandi-1061845773.html
HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı lisans başvurusu onaylandı
HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı lisans başvurusu onaylandı
İnternet yayın platformu HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylandı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T22:54+0300
2022-10-01T22:55+0300
dünya
ebubekir şahin
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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
hbo
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Türkiye'nin yasalarına uyan, toplumsal değerlerine saygı gösteren her kuruluşa desteklerinin sürdüğünü belirten Şahin, "Global bir marka olan HBO Max isimli internet yayın platformunun ülkemizde yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylanmıştır. Lisansı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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ebubekir şahin, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), hbo, hbo max
ebubekir şahin, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), hbo, hbo max

HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı lisans başvurusu onaylandı

22:54 01.10.2022 (güncellendi: 22:55 01.10.2022)
© AFP 2022 HBO Max, Tony Goncalves
 HBO Max, Tony Goncalves - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022
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İnternet yayın platformu HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin yasalarına uyan, toplumsal değerlerine saygı gösteren her kuruluşa desteklerinin sürdüğünü belirten Şahin, "Global bir marka olan HBO Max isimli internet yayın platformunun ülkemizde yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylanmıştır. Lisansı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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