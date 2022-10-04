https://sputniknews.com.tr/20221004/torunlarinin-unvanlarini-ellerinden-alan-danimarka-kralicesinden-ozur-1061932675.html

Torunlarının unvanlarını ellerinden alan Danimarka Kraliçesi'nden özür

Torunlarının unvanlarını ellerinden alan Danimarka Kraliçesi'nden özür

Danimarka Kraliçesi Margrethe, torunlarının kraliyet unvanlarını geri almasına giden ‘zor kararı’ için ailesinden özür dilediğini söyledi. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T11:45+0300

2022-10-04T11:45+0300

2022-10-04T11:48+0300

dünya

kraliçe 2. margrethe

danimarka

unvan

kraliçe

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82 yaşındaki Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, dört torununun ‘kraliyet’ unvanlarını elinden almasına dair yorum yaptı.Kraliçe'nin kararıyla torunları Prens Nikolai, Prens Felix, Prens Henrik ve Prenses Athena'nın unvanları 1 Ocak 2023'ten itibaren 'kont' ve 'kontes' olarak değişecek.Kraliçe Margrethe, yaptığı açıklamada, kararının yarattığı etkiyi 'küçümsediğini' söyleyerek kararın 'uzun zaman sonra' geldiğini ve 'kraliçe, anne ve büyükanne' olarak alındığını ifade etti.'Kararımı uzun zaman önce verdim'Kraliçe, "Son günlerde, Prens Joachim'in dört çocuğu için gelecekteki unvanların kullanımına ilişkin kararıma güçlü tepkiler geldi. Açıkçası bu beni etkiliyor. Kararımı uzun zaman önce verdim. Tahttaki 50 yılımla birlikte hem geriye hem de ileriye bakmak doğaldır. Kraliçe olarak benim görevim ve dileğim, monarşinin çağa göre şekillenmeye devam etmesini sağlamaktır. Bu, bazen zor kararlar almayı gerektirir ve doğru anı bumak her zaman zor olacaktır" dedi.Öte yandan Kraliçe Margrethe, "Kraliyet unvanı taşımak, gelecekte kraliyet ailesinin daha az üyesinin sorumluluğunda olacak bir dizi yükümlülük ve görev gerektirir. Monarşinin geleceği için gerekli bir güvence olarak gördüğüm bu uyarlamayı kendi zamanımda yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.'Ailem benim en büyük gururum'Kararın yarattığı büyük etkiden ötürü özür dilediğini kaydeden Kraliçe, şöyle devam etti: "Kararımı kraliçe, anne ve büyükanne olarak verdim ama anne ve büyükanne olarak bu kararın en küçük oğlum ve onun ailesini ne kadar etkileyeceğini tahmin edemedim. Büyük bir etkisi oldu ve bundan dolayı üzgünüm. Çocuklarımın ve torunlarımın benim en büyük sevincim ve gururum olduğundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir aile olarak bu durumdan kendi başımıza yolumuzu bulma huzurunu bulabileceğimizi umuyorum."

https://sputniknews.com.tr/20220928/danimarka-kralicesi-torunlarinin-unvanlarini-elinden-aldi-1061735543.html

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