https://sputniknews.com.tr/20220928/danimarka-kralicesi-torunlarinin-unvanlarini-elinden-aldi-1061735543.html

Danimarka Kraliçesi, torunlarının unvanlarını elinden aldı

Danimarka Kraliçesi, torunlarının unvanlarını elinden aldı

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 4 torununun 'Kraliyet' unvanlarını elinden aldı. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

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danimarka

kraliçe

kraliçe 2. margrethe

torun

ünvan

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Kraliyet’ten yapılan açıklamada, Kraliçe’nin, 1 Ocak 2023’ten itibaren Prens Joachim’in soyundan gelenlerin unvanlarını sadece Monpezat 'kont' ve 'kontesi' olarak kullanmalarına karar verdiği ve bu soydan gelenlerin şimdiye kadar sahip olduğu 'prens' ve 'prenses' unvanlarının sona ereceği bildirildi.Açıklamada, Kraliçe’nin 4 torununun Kraliyet’in resmi üyeliğinin gerektirdiği özel hususlar ve görevlerle sınırlandırılmadan kendi hayatlarını 'çok daha büyük ölçüde şekillendirebilmeleri için bir çerçeve oluşturmak' istediği aktarıldı.Prens Nikolai, Prens Felix, Prens Henrik ve Prenses Athena’nın Danimarka tahtına çıkma sırasındaki yerlerini koruyacakları kaydedildi.İsveç Kralı Carl 16. Gustaf da 2019’da torunlarının unvanlarını elinden almıştı.

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