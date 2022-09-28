https://sputniknews.com.tr/20220928/danimarka-kralicesi-torunlarinin-unvanlarini-elinden-aldi-1061735543.html
Danimarka Kraliçesi, torunlarının unvanlarını elinden aldı
Danimarka Kraliçesi, torunlarının unvanlarını elinden aldı
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 4 torununun 'Kraliyet' unvanlarını elinden aldı. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T22:05+0300
2022-09-28T22:05+0300
2022-09-28T22:09+0300
spor
danimarka
kraliçe
kraliçe 2. margrethe
torun
ünvan
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Kraliyet’ten yapılan açıklamada, Kraliçe’nin, 1 Ocak 2023’ten itibaren Prens Joachim’in soyundan gelenlerin unvanlarını sadece Monpezat 'kont' ve 'kontesi' olarak kullanmalarına karar verdiği ve bu soydan gelenlerin şimdiye kadar sahip olduğu 'prens' ve 'prenses' unvanlarının sona ereceği bildirildi.Açıklamada, Kraliçe’nin 4 torununun Kraliyet’in resmi üyeliğinin gerektirdiği özel hususlar ve görevlerle sınırlandırılmadan kendi hayatlarını 'çok daha büyük ölçüde şekillendirebilmeleri için bir çerçeve oluşturmak' istediği aktarıldı.Prens Nikolai, Prens Felix, Prens Henrik ve Prenses Athena’nın Danimarka tahtına çıkma sırasındaki yerlerini koruyacakları kaydedildi.İsveç Kralı Carl 16. Gustaf da 2019’da torunlarının unvanlarını elinden almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220925/kralice-elizabethin-mezarindan-ilk-fotograf-paylasildi-29-eylulde-ziyarete-aciliyor--1061598771.html
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danimarka, kraliçe, kraliçe 2. margrethe, torun, ünvan
danimarka, kraliçe, kraliçe 2. margrethe, torun, ünvan
Danimarka Kraliçesi, torunlarının unvanlarını elinden aldı
22:05 28.09.2022 (güncellendi: 22:09 28.09.2022) Abone ol
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 4 torununun 'Kraliyet' unvanlarını elinden aldı.
Kraliyet’ten yapılan açıklamada, Kraliçe’nin, 1 Ocak 2023’ten itibaren Prens Joachim’in soyundan gelenlerin unvanlarını sadece Monpezat 'kont' ve 'kontesi' olarak kullanmalarına karar verdiği ve bu soydan gelenlerin şimdiye kadar sahip olduğu 'prens' ve 'prenses' unvanlarının sona ereceği bildirildi.
Açıklamada, Kraliçe’nin 4 torununun Kraliyet’in resmi üyeliğinin gerektirdiği özel hususlar ve görevlerle sınırlandırılmadan kendi hayatlarını 'çok daha büyük ölçüde şekillendirebilmeleri için bir çerçeve oluşturmak' istediği aktarıldı.
Prens Nikolai, Prens Felix, Prens Henrik ve Prenses Athena’nın Danimarka tahtına çıkma sırasındaki yerlerini koruyacakları kaydedildi.
İsveç Kralı Carl 16. Gustaf da 2019’da torunlarının unvanlarını elinden almıştı.