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https://sputniknews.com.tr/20220925/kralice-elizabethin-mezarindan-ilk-fotograf-paylasildi-29-eylulde-ziyarete-aciliyor--1061598771.html
Kraliçe Elizabeth'in mezarından ilk fotoğraf paylaşıldı: 29 Eylül'de ziyarete açılıyor
Kraliçe Elizabeth'in mezarından ilk fotoğraf paylaşıldı: 29 Eylül'de ziyarete açılıyor
Buckingham Sarayı, 96 yaşında hayatını kaybeden ve geçtiğimiz hafta St George Şapeli’nde eşi Prens Philip ile birlikte defnedilen Kraliçe Elizabeth'in mezar... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T12:24+0300
2022-09-25T12:28+0300
dünya
elizabeth
kraliçe elizabeth
kraliçe 2. elizabeth
mezar
görüntü
fotoğraf
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Buckingham Sarayı, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in mezarının fotoğrafını ilk kez paylaştı.Çelenkler ve buketlerle çevrili levhanın üzerinde babası Kral 6. George, annesi Kraliçe Elizabeth ve geçen yıl ölen eşi Prens Philip'in isimleri yer alıyor. Pirinç harfli el oyması bulunan siyah mermer Belçika'dan getirildi.Kraliyet ailesinin resmi Twitter hesabından yaplan paylaşımda, "Kral VI. George Anıt Şapeli'ne, Majesteleri Kraliçe Elizabeth'in defnedilmesinin ardından defter taşı yerleştirildi" dedi.Kraliçe 2. Elizabeth, 19 Eylül'deki cenaze töreninin ardından, 2021'de hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in cenazesiyle aynı anda toprağa verildi.Kraliçe'nin 1952'de ölen babası Kral VI. George, 2002'de ölen annesi Kraliçe Elizabeth ile yine aynı yıl ölen kız kardeşi Prenses Margaret da aynı şapelde yatıyor. Geçen yıl hayatını kaybeden Prens Philip, St. George Şapeli'ndeki mezar odasında, eşi Elizabeth ile aynı anda gömülmek üzere bekletiliyordu.Perşembe günü ziyarete açılıyor 70 yıl tahtta görev süren Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül'de İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.Elizabeth, Westminster Abbey'deki devlet töreni ve Windsor'daki anma töreninin ardından pazartesi akşamı Kral III. Charles ve kraliyet ailesinin diğer üyelerinin katıldığı özel bir törenle birlikte toprağa verildi.NTV'nin aktardığına göre, Elizabeth'in babasının ismi de yer alan taşı görmek isteyenler için ziyarete açılacak. İngilizler, perşembe gününden itibaren Kraliçe'nin mezar taşını ziyaret edebilecek. Şapel ibadete açıldığı pazar günleri haricinde haftanın tüm günlerinde ziyaretçi kabul edecek.Şapelin sitesinde yer alan bilgiye göre ziyaretçiler cumartesi günleri 28.50 sterlin diğer günlerde 26.50 sterlin giriş ücreti ödeyecek. Öte yandan kraliyet ailesi, 26 Eylül’e kadar Windsor Kalesi’nde yas tutmaya devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20220923/kralice-elizabethe-turkiye-ziyaretinde-yemek-yapan-sef-acikoz-turk-yemeklerinde-israrci-oldum-1061554976.html
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elizabeth, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, mezar, görüntü, fotoğraf
elizabeth, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, mezar, görüntü, fotoğraf

Kraliçe Elizabeth'in mezarından ilk fotoğraf paylaşıldı: 29 Eylül'de ziyarete açılıyor

12:24 25.09.2022 (güncellendi: 12:28 25.09.2022)
© Fotoğraf : Buckingham Sarayı Buckingham Sarayı, 96 yaşında hayatını kaybeden ve geçtiğimiz hafta St George Şapeli’nde eşi Prens Philip ile birlikte defnedilen Kraliçe Elizabeth'in mezar taşını paylaştı. Mezar, perşembe günü ziyarete açılacak.
Buckingham Sarayı, 96 yaşında hayatını kaybeden ve geçtiğimiz hafta St George Şapeli’nde eşi Prens Philip ile birlikte defnedilen Kraliçe Elizabeth'in mezar taşını paylaştı. Mezar, perşembe günü ziyarete açılacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© Fotoğraf : Buckingham Sarayı
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Buckingham Sarayı, 96 yaşında hayatını kaybeden ve geçtiğimiz hafta St George Şapeli’nde eşi Prens Philip ile birlikte defnedilen Kraliçe Elizabeth'in mezar taşını paylaştı. Mezar, perşembe günü ziyarete açılacak.
Buckingham Sarayı, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in mezarının fotoğrafını ilk kez paylaştı.
Çelenkler ve buketlerle çevrili levhanın üzerinde babası Kral 6. George, annesi Kraliçe Elizabeth ve geçen yıl ölen eşi Prens Philip'in isimleri yer alıyor. Pirinç harfli el oyması bulunan siyah mermer Belçika'dan getirildi.
Kraliyet ailesinin resmi Twitter hesabından yaplan paylaşımda, "Kral VI. George Anıt Şapeli'ne, Majesteleri Kraliçe Elizabeth'in defnedilmesinin ardından defter taşı yerleştirildi" dedi.
Kraliçe 2. Elizabeth, 19 Eylül'deki cenaze töreninin ardından, 2021'de hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in cenazesiyle aynı anda toprağa verildi.
Kraliçe'nin 1952'de ölen babası Kral VI. George, 2002'de ölen annesi Kraliçe Elizabeth ile yine aynı yıl ölen kız kardeşi Prenses Margaret da aynı şapelde yatıyor. Geçen yıl hayatını kaybeden Prens Philip, St. George Şapeli'ndeki mezar odasında, eşi Elizabeth ile aynı anda gömülmek üzere bekletiliyordu.

Perşembe günü ziyarete açılıyor

70 yıl tahtta görev süren Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül'de İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.
Elizabeth, Westminster Abbey'deki devlet töreni ve Windsor'daki anma töreninin ardından pazartesi akşamı Kral III. Charles ve kraliyet ailesinin diğer üyelerinin katıldığı özel bir törenle birlikte toprağa verildi.
NTV'nin aktardığına göre, Elizabeth'in babasının ismi de yer alan taşı görmek isteyenler için ziyarete açılacak. İngilizler, perşembe gününden itibaren Kraliçe'nin mezar taşını ziyaret edebilecek. Şapel ibadete açıldığı pazar günleri haricinde haftanın tüm günlerinde ziyaretçi kabul edecek.
Şapelin sitesinde yer alan bilgiye göre ziyaretçiler cumartesi günleri 28.50 sterlin diğer günlerde 26.50 sterlin giriş ücreti ödeyecek.
Öte yandan kraliyet ailesi, 26 Eylül’e kadar Windsor Kalesi’nde yas tutmaya devam edecek.
Şef Zeki Açıköz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
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