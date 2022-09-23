https://sputniknews.com.tr/20220923/kralice-elizabethe-turkiye-ziyaretinde-yemek-yapan-sef-acikoz-turk-yemeklerinde-israrci-oldum-1061554976.html

Kraliçe Elizabeth'e Türkiye ziyaretinde yemek yapan Şef Açıköz: Türk yemeklerinde ısrarcı oldum

Kraliçe Elizabeth'e Türkiye ziyaretinde yemek yapan Şef Açıköz: Türk yemeklerinde ısrarcı oldum

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Şef Zeki Açıköz, Kraliçe Elizabeth'e 2008'deki ziyaretinde perhizine uygun bir İngiliz menüsü düşünülürken Türk yemekleri... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T17:15+0300

2022-09-23T17:15+0300

2022-09-23T17:15+0300

yaşam

kraliçe 2. elizabeth

cenaze töreni

türk

yemek

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Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Şef Zeki Açıköz, 8 Eylül'de hayata gözlerini yuman Kraliçe Elizabeth'e 2008'deki Türkiye ziyaretinde Türk yemeklerinden oluşan menü hazırladığını belirterek, Kraliçe ve Prens Philip'in menüdeki sütlacı keyifle yediğini söyledi.Şef Açıköz, Kraliçe Elizabeth'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, Kraliçe'ye yemek yapmanın onurunu yaşadığını dile getirdi.Kraliçenin 15-16 Mayıs 2008'de Türkiye'yi ziyaret ettiğini anlatan Açıköz, "Kraliçe bu ziyaretinde Ankara'da Sheraton Otel'de konakladı. Kraliçe'nin ziyaretinden bir hafta önce Buckingham Sarayı'ndan gelen bir ekip, saray kuralları ve Kraliçe'ye yapılacak hizmetler konusunda otel çalışanlarına eğitim verdi" dedi.‘Sütlacı keyifle yedi’Şef Açıköz, Kraliyet ekibinin Kraliçe için İngiliz menüsü hazırlanması talebinde bulunduğunu kaydederek şunları aktardı:‘Kraliçeye hünkarbeğendi yapmak isterdim’Türk mutfağının dünyanın en özgün ve zengin mutfaklarının başında geldiğini vurgulayan Açıköz, Kraliçe Elizabeth'in de Türk mutfağına oldukça ilgili olduğunu söyledi.Kraliçe'nin Türk mutfağını otantik bulduğunu ifade eden Açıköz, "Kraliçe et yemeklerini seviyordu, tatlıyla da arası oldukça iyiydi. Kraliçe'ye o dönem cızbız alaturka yerine saray mutfağımızın en özgün lezzetlerinden biri olan hünkarbeğendi yapmak isterdim" diye konuştu.Dünya liderlerine Türk yemekleriAçıköz, Kraliçe Elizabeth'in o dönemki ziyaretinden oldukça memnun ayrıldığını belirterek, otel çalışanları olarak kendisini törenle uğurladıklarını söyledi.Kraliçe Elizabeth'in yanı sıra eski ABD Başkanı Barack Obama, yeni Başkan Joe Biden, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, mevcut Başkan Vladimir Putin, eski İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de aralarında olduğu kişilere yemekler yaptığını anlatan Açıköz, dünya liderlerine Türkiye ziyaretleri sırasında Türk yemekleri yedirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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kraliçe 2. elizabeth, cenaze töreni, türk, yemek