https://sputniknews.com.tr/20221004/suriyede-rus-askeri-nakliye-ucagi-ve-abd-ihalar-arasinda-carpisma-tehlikesi-yasandi-1061967136.html
‘Suriye’de Rus askeri nakliye uçağı ve ABD İHA’lar arasında çarpışma tehlikesi yaşandı’
‘Suriye’de Rus askeri nakliye uçağı ve ABD İHA’lar arasında çarpışma tehlikesi yaşandı’
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, 3 Ekim Pazartesi günü Suriye hava sahasında Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait bir An-26 askeri nakliye uçağı... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T23:44+0300
2022-10-04T23:44+0300
2022-10-04T23:44+0300
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “ABD liderliğindeki sözde uluslararası terörle mücadele koalisyonu, Suriye hava sahasında saldırı silahlarla donatılan insansız hava araçlarıyla gayri meşru uçuşlar gerçekleştirmeye devam ediyor. 3 Ekim saat 7.25’te, Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait An-26 askeri nakliye uçağı, Rus askeri birliklere malzemeler taşıdığı sırada, Suriye’nin kuzeyinde uçuş gerçekleştiren ABD’li MQ-9 ve MQ-1 insansız hava araçlarıyla çarpışmaktan kaçınmak zorunda kaldı” dedi.Bunun bir ilk olmadığını söyleyen Yegorov, ABD’li askerlerin, 20 Ekim 2015’te imzalanan olayları önleme ve uçuşların güvenliğini sağlama anlaşmasını defalarca ihlal ettiğini kaydetti.
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‘Suriye’de Rus askeri nakliye uçağı ve ABD İHA’lar arasında çarpışma tehlikesi yaşandı’
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, 3 Ekim Pazartesi günü Suriye hava sahasında Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait bir An-26 askeri nakliye uçağı ve ABD’ye ait insansız hava araçları (İHA) arasında çarpışma tehlikesinin yaşandığını belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “ABD liderliğindeki sözde uluslararası terörle mücadele koalisyonu, Suriye hava sahasında saldırı silahlarla donatılan insansız hava araçlarıyla gayri meşru uçuşlar gerçekleştirmeye devam ediyor. 3 Ekim saat 7.25’te, Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait An-26 askeri nakliye uçağı, Rus askeri birliklere malzemeler taşıdığı sırada, Suriye’nin kuzeyinde uçuş gerçekleştiren ABD’li MQ-9 ve MQ-1 insansız hava araçlarıyla çarpışmaktan kaçınmak zorunda kaldı” dedi.
Bunun bir ilk olmadığını söyleyen Yegorov, ABD’li askerlerin, 20 Ekim 2015’te imzalanan olayları önleme ve uçuşların güvenliğini sağlama anlaşmasını defalarca ihlal ettiğini kaydetti.