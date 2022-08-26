https://sputniknews.com.tr/20220826/abdden-suriyede-iran-destekli-gruplara-yeni-hava-saldirisi-1060409781.html

ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara yeni hava saldırısı

ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara yeni hava saldırısı

ABD, dün Suriye'deki ABD üslerine yapılan roketli saldırının ardından İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T01:35+0300

2022-08-26T01:35+0300

2022-08-26T01:39+0300

dünya

suriye

abd

centcom

helikopter

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Dün gece Suriye'nin kuzeydoğusundaki üslerimize yapılan roketli saldırıların ardından, CENTCOM kuvvetleri bölgedeki İran destekli militanlara AH-64 Apache helikopterleri, AC-130 silahlı helikopterler ve M777 toplar ile saldırı düzenlemiştir. Bu saldırılar sonunca 4 düşman kuvveti öldürülmüş ve 7 düşman roketatarı yok edilmiştir" ifadelerine yer verildi.Öte yandan CENTCOM Komutanı Erik Kurilla da yaptığı yazılı açıklamada, ABD askerlerine yönelik saldırılara gerekli karşılığın verileceğinin altını çizerek, "Hiçbir grup fütursuzca bizim askerlerimize saldıramayacaktır. Halkımızı korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız" ifadesini kullandı.ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyr ez Zorr'daki Yeşilköy ve Conoco isimli üslerine yönelik dün akşam saatlerinde roketli saldırı olmuştu.CENTCOM, saldırıda ABD'li askerlerin hafif yaralandığını ve olayın sorumlusunun bölgedeki İran destekli gruplar olduğunu duyurmuştu.- Yeşilköy'deki üsse 16 Ağustos'ta da saldırı olmuştuKoalisyon güçleri, 16 Ağustos'ta yerel saatle 21.00 sularında Deyr ez Zor'daki Yeşilköy üssüne konuşlu koalisyon güçlerine yönelik roketli saldırı girişimi olduğunu belirtmiş, CENTCOM ise 23 Ağustos'taki açıklamasında saldırıya karşılık olarak Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.Petrol sahası içinde konutlar bölgesi olarak bilinen Yeşilköy'de koalisyon güçlerinin konakladığı konutların yanı sıra silah depoları bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20220825/suriyenin-deyr-ez-zor-ilinde-abd-uslerine-roketli-saldiri-1060359278.html

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