https://sputniknews.com.tr/20221004/mimarlarin-radyo-haber-odulu-radyo-sputnike-1061950563.html
Mimarların 'radyo haber ödülü' Radyo Sputnik'e
Mimarların 'radyo haber ödülü' Radyo Sputnik'e
Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, doğal ve kültürel değerlerin korunmasında büyük katkılar sunmuş olan mimar Emre Madran’ın anısına bu yıl yedincisi... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T15:28+0300
2022-10-04T15:28+0300
2022-10-04T15:33+0300
atilla güner
mimarlar odası ankara şubesi
ödül
radyo
radyo sputnik
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Radyo dalında ikinci yıl üst üste ödüle layık görülen Radyo Sputnik’te yayınlanan ‘Atilla Güner’le Akşam Postası’ programı adına ödülü program editörü Uğur Koçbaş, TMMOB Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın elinden aldı.Koçbaş, “İki yıl üst üste bizi bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Doğrunun ve gerçeğin peşinde habercilik yapmaya devam” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220927/mimarlarin-radyo-odulu-aksam-postasinda-1061675814.html
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atilla güner, mimarlar odası ankara şubesi, ödül, radyo, radyo sputnik
atilla güner, mimarlar odası ankara şubesi, ödül, radyo, radyo sputnik
Mimarların 'radyo haber ödülü' Radyo Sputnik'e
15:28 04.10.2022 (güncellendi: 15:33 04.10.2022) Abone ol
Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, doğal ve kültürel değerlerin korunmasında büyük katkılar sunmuş olan mimar Emre Madran’ın anısına bu yıl yedincisi verilen ‘Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri’ Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Radyo dalında ikinci yıl üst üste ödüle layık görülen Radyo Sputnik’te yayınlanan ‘Atilla Güner’le Akşam Postası’ programı adına ödülü program editörü Uğur Koçbaş, TMMOB Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın elinden aldı.
Koçbaş, “İki yıl üst üste bizi bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Doğrunun ve gerçeğin peşinde habercilik yapmaya devam” dedi.