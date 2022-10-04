https://sputniknews.com.tr/20221004/mimarlarin-radyo-haber-odulu-radyo-sputnike-1061950563.html

Mimarların 'radyo haber ödülü' Radyo Sputnik'e

Mimarların 'radyo haber ödülü' Radyo Sputnik'e

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, doğal ve kültürel değerlerin korunmasında büyük katkılar sunmuş olan mimar Emre Madran’ın anısına bu yıl yedincisi... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T15:28+0300

2022-10-04T15:28+0300

2022-10-04T15:33+0300

atilla güner

mimarlar odası ankara şubesi

ödül

radyo

radyo sputnik

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Radyo dalında ikinci yıl üst üste ödüle layık görülen Radyo Sputnik’te yayınlanan ‘Atilla Güner’le Akşam Postası’ programı adına ödülü program editörü Uğur Koçbaş, TMMOB Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın elinden aldı.Koçbaş, “İki yıl üst üste bizi bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Doğrunun ve gerçeğin peşinde habercilik yapmaya devam” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220927/mimarlarin-radyo-odulu-aksam-postasinda-1061675814.html

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atilla güner, mimarlar odası ankara şubesi, ödül, radyo, radyo sputnik