https://sputniknews.com.tr/20220927/mimarlarin-radyo-odulu-aksam-postasinda-1061675814.html

Mimarların radyo ödülü Akşam Postası'na

Mimarların radyo ödülü Akşam Postası'na

TMMOB Ankara Şubesi’nin ‘Kentin korunmasına dönük katkıları’ nedeniyle gazetecilik dallarında verdiği geleneksel basın ödülleri sahiplerini buldu. Radyo... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T17:19+0300

2022-09-27T17:19+0300

2022-09-27T17:19+0300

akşam postasi

radyo

radyo yayıncılığı ödülü

sputnik

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Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından verilen 'Emre Madran Koruma alanında basın ödülleri’ni başkan Tezcan Karakuş Candan açıkladı. Gazete, haber siteleri, radyo ve televizyon dalında ödüle değer görülenler törenle 3 Ekim'de ödüllerini alacaklar. Bu yıl radyo dalında verilen ödül Atilla Güner'le Akşam Postası programının oldu. Güner'in programı geçen yıl da aynı ödüle değer görülmüştü. Atilla Güner'in bu alanda aldığı ödül sayısı 6 oldu Atilla Güner'le Akşam Postası, Radyo Sputnik'te daha önce de çeşitli basın ve meslek kuruluşları ve bazı odaların verdiği ödüllere değer görülmüştü. Gazeteci Atilla Güner, 'Akşam Postası' adlı programa ilk kez 2011 yılında başlamıştı. Son olarak 2019 yılının Eylül ayında tekrar mikrofonlara döndü. Toplamda 8 yıldır radyo haber programcılığı yapan Atilla Güner'in, bu son ödülle birlikte aldığı ödül 6'ya ulaştı. İşte o ödüller 2011'de TGC'nin 'Yılın Radyo Haber Programı' ödülüne değer görüldü. 2012'de Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 'Yılın Radyo Haber Programı' ödülünü “Atilla Güner’le Akşam Postası” programıyla kazandı. 2013- TGC Sedat Simavi Ödülleri'nin radyo dalındaki ödülünü aldı. Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yayınlarıyla. 2020-İstanbul Tabip Odası’nın ’Basında Sağlık Ödülleri’nden Radyo Yayıncılığı Ödülü’ne değer görüldü. 2021 Mimarlar Odası Ankara Şubesi “Emre Madran Basın Ödülü’nü aldı. 2022 Mimarlar Odası Ankara Şubesi “Emre Madran Basın Ödülü’nü aldı. Ödül alanların tam listesi

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