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https://sputniknews.com.tr/20221004/mersinde-daire-baskaninin-tutuklandigi-sorusturmada-27-supheli-serbest-birakildi-1061923464.html
Mersin'de daire başkanının tutuklandığı soruşturmada 27 şüpheli serbest bırakıldı
Mersin'de daire başkanının tutuklandığı soruşturmada 27 şüpheli serbest bırakıldı
Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in tutuklandığı PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T02:13+0300
2022-10-04T02:13+0300
türkiye
mersin
terör
soruşturma
şüpheli
serbest
gözaltı
belediye
pkk
pkk/kck
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK propagandasını yaptıkları iddiasıyla 28-29 Eylül tarihlerinde yapılan operasyonlarda aralarında Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ile belediye çalışanlarının da olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerden Gündeş, emniyetteki sorgusunun ardından önceki gün adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Sorgusu tamamlanan 27 şüpheliden 13’ü bugün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4’ü, savcılık sorgusunun ardından, diğer 10 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari 2 şüphelinin arandığı bildirildi.
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mersin, terör, soruşturma, şüpheli, serbest, gözaltı, belediye, pkk, pkk/kck
mersin, terör, soruşturma, şüpheli, serbest, gözaltı, belediye, pkk, pkk/kck

Mersin'de daire başkanının tutuklandığı soruşturmada 27 şüpheli serbest bırakıldı

02:13 04.10.2022
© AAGözaltı-Polis
Gözaltı-Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AA
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Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in tutuklandığı PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli serbest bırakıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK propagandasını yaptıkları iddiasıyla 28-29 Eylül tarihlerinde yapılan operasyonlarda aralarında Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ile belediye çalışanlarının da olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden Gündeş, emniyetteki sorgusunun ardından önceki gün adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Sorgusu tamamlanan 27 şüpheliden 13’ü bugün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4’ü, savcılık sorgusunun ardından, diğer 10 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari 2 şüphelinin arandığı bildirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık basın odasında Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
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