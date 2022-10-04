https://sputniknews.com.tr/20221004/mersinde-daire-baskaninin-tutuklandigi-sorusturmada-27-supheli-serbest-birakildi-1061923464.html

Mersin'de daire başkanının tutuklandığı soruşturmada 27 şüpheli serbest bırakıldı

Mersin'de daire başkanının tutuklandığı soruşturmada 27 şüpheli serbest bırakıldı

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in tutuklandığı PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T02:13+0300

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türkiye

mersin

terör

soruşturma

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serbest

gözaltı

belediye

pkk

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK propagandasını yaptıkları iddiasıyla 28-29 Eylül tarihlerinde yapılan operasyonlarda aralarında Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ile belediye çalışanlarının da olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerden Gündeş, emniyetteki sorgusunun ardından önceki gün adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Sorgusu tamamlanan 27 şüpheliden 13’ü bugün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4’ü, savcılık sorgusunun ardından, diğer 10 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari 2 şüphelinin arandığı bildirildi.

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