Bakan Soylu: CHP, kendisi için büyük bir felaketin kapılarını aralamaktadır
20:04 03.10.2022 (güncellendi: 20:51 03.10.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık basın odasında Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
© AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu, sanki PKK Mersin'de saldırı düzenlememiş gibi konuşuyor. CHP, kendisi için büyük bir felaketin kapılarını aralamaktadır" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık basın odasında Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında söylediği "Özür dilemeli" sözleriyle ilgili konuşan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
'Özür dilemesi gereken bir kişi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir'
“Bu sabah itibarıyla Kılıçdaroğlu, Mersin Mezit’teki saldırıdan sonraki bir takım gelişmelerle ilgili kamuoyuna çıkıp hem CHP’den hem de aziz milletimizden özür dilememi istemiştir. Özür dilemesi gereken bir kişi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir. Hem milletimizden hem şehitlerimizin ruhunu muazzep ettiği için onların manevi şahsiyetlerinden özür dilemelidir. Hem gazetecilik kimliği ile terörist kimliğini birbiriyle bir araya getirdiği için ve teröristleri aklamak istediği için özür dilemelidir."
Saldırı hakkında da bilgi veren Soylu, “Saldırının katliama dönüşmesini engelleyen Sedat Gezer şehit, bir kahraman polisimiz ise gazi olmuştur. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist, kahraman arkadaşlarımızın, çevredeki diğer polislerimizin ve oradaki devriye gezen bekçilerimizin müdahalesi sonucu yaralanmış, ardından yanlarında getirdikleri bombaları patlatmaları sonucu parçalanarak etkisiz hale gelmiştir” dedi.
'PKK eylemini örtmeye çalışacaklardı'
CHP’nin yayınladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu’na da değinen Soylu, şunları söyledi:
"Sanki PKK bir çoğu sivil olan insanların kaldığı polisevimize katliama dönüşecek saldırı gerçekleştirmemiş, sanki şehitlerimiz olmamış, sanki uzun zamandır ilk kez böyle bir eylemle ilk kez karşılaşmamışız gibi bir utanmazlık ve bir yüzsüzlük ile Kemal Kılıçdaroğlu hem bundan 9-10 yıl önce bir yüz karası olan tutuklu gazeteciler raporunu aklamak. Kemal Kılıçdaroğlu hem bundan 9-10 yıl önce bir yüz karası olan 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nu aklamak, hem PKK terör örgütüne sığınarak attığı bu adımlarla bilmeden, anlamadan hem kendisini hem partisini hem de raporu hazırlayanları ihbar ederek aslında büyük bir felaketin kendileri için kapısını aralamaktadırlar. Patlamanın ilk anından itibaren ilk tezviratlar arka arkaya geldi. Birinci tezvirat CHP kadrolarından, ilk tezvirat ‘IŞİD’liler yaptı’, ikinci tezvirat yine kendi kadrolarından ‘bir kadın polis cinnet geçirdi ve etrafı tarıyor.’ Bunu gerçekleştirerek yapmak istedikleri amaç şuydu; PKK eylemini örtmeye çalışacaklardı."
Bakan Soylu, ayrıca CHP’nin Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda ismi geçen MLKP üyesi Bayram Namaz'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin operasyonuyla Suriye’de öldürüldüğünü dile getirdi. Soylu, DHKP-C'ye bağlı Cihan Gün, Naciye Yavuz isimli kişilerin de ‘Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda isminin geçtiğini ve etkisiz hale getirildiklerini söyledi. Soylu, listede 91 PKK-KCK’lı, 17 MLKP’li, 9 DHKP-C’li ve diğer örgütler mensubu olduğunu dile getirdi.
'Dilşah Ercan teröristtir ve bu eylemle ilişkilidir'
Asıl meselenin Dilşah Ercan’ın ‘Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda olması olduğunu söyleyen Soylu, “Bu kişi ‘Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda vardır. Bu kişi kendi itirafıyla beraber terör örgütüne mensup olduğunu ortaya koymuş mudur, koymuştur. Şimdi Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’deki avenelerinin yapmaları gereken bir şey var. Yapmaları gereken milletin karşısına çıkıp özür dilemektir. Onlardan bir özür bekliyoruz" dedi.
Soylu, konuşmasının devamında, "Başsavcılık soruşturmayı sürdürüyor. En nihayetinde bütün bulgular ortaya çıkacaktır; ama ilk ortaya çıkan bulgu bellidir. Dilşah Ercan teröristtir ve bu eylemle ilişkilidir. Aynı zamanda Dilşah Ercan terörist olduğunu kendisi ifade etmiştir” ifadelerine yer verdi.
Soylu, "Terör örgütünün 'Hayır eylemi o yapmadı, bu yaptı' dediği 2 kişiden birisiyle ilgili çok kritik bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. 'Ruken Zelal' kod adlı Emel Feremez" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, Feremez'e ait fotoğrafı da paylaştı.
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık basın odasında Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
1/3
© AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık basın odasında Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık basın odasında Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
2/3
© AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık basın odasında Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık basın odasında Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
3/3
© AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık basın odasında Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
1/3
© AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık basın odasında Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
2/3
© AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık basın odasında Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
3/3
© AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık basın odasında Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
Soylu, 'MİT Başkanlığı ile yaptıkları çalışmada, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin kontrolündeki Münbiç'ten gelen PKK/YPG mensubu Feremez'in terör örgütünün sözde timinin başında olduğunu belirlediklerini' açıkladı.
'Amerikalı komutanların yapması gereken bir tek şey daha var'
Kılıçdaroğlu'nun PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak görmediğine yönelik ifadeleri olduğunu söyleyen Soylu, şunları kaydetti:
"Şimdi bu fotoğraf aslında yeni bir başlangıcın adımıdır. Yani Türkiye'ye Münbiç'ten paramotorla gelen ve ardından PKK/YPG/PYD'nin birçok kadrosunda bulunmuş bu teröristin bugüne kadar aklamaya çalıştıkları, PKK'nın Suriye kolu olarak nitelendirdiğimiz YPG'nin azılı bir teröristi olduğu ve PKK'nın kendi ifadesiyle Türkiye'de eyleme karıştığı ortaya konulmaktadır. Amerikalı komutanların yapması gereken bir tek şey daha var, YPG ofisine gidip başsağlığı dilemeleri lazım bunlara... Onlara yakışan o. İstihbaratımıza koşan Amerikan görevlisinin ilk önce oradaki istihbarat başkan yardımcımıza, 'Hangi silahlarla yapıldı?' demesinin arkasındaki neden çok açık ve nettir."
© İHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaştığı belgeler
1/5
© İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaştığı belgeler
© İHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaştığı belgeler
2/5
© İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaştığı belgeler
© İHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaştığı belgeler
3/5
© İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaştığı belgeler
© İHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaştığı belgeler
4/5
© İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaştığı belgeler
© İHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaştığı belgeler
5/5
© İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaştığı belgeler
1/5
© İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaştığı belgeler
2/5
© İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaştığı belgeler
3/5
© İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaştığı belgeler
4/5
© İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaştığı belgeler
5/5
© İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaştığı belgeler