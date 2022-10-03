https://sputniknews.com.tr/20221003/bakan-soylu-chp-kendisi-icin-buyuk-bir-felaketin-kapilarini-aralamaktadir-1061911299.html

Bakan Soylu: CHP, kendisi için büyük bir felaketin kapılarını aralamaktadır

Bakan Soylu: CHP, kendisi için büyük bir felaketin kapılarını aralamaktadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu, sanki PKK Mersin'de saldırı düzenlememiş gibi konuşuyor. CHP, kendisi için büyük bir felaketin kapılarını... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

süleyman soylu

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pkk

ypg

menbiç

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık basın odasında Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında söylediği "Özür dilemeli" sözleriyle ilgili konuşan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:'Özür dilemesi gereken bir kişi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir'Saldırı hakkında da bilgi veren Soylu, “Saldırının katliama dönüşmesini engelleyen Sedat Gezer şehit, bir kahraman polisimiz ise gazi olmuştur. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist, kahraman arkadaşlarımızın, çevredeki diğer polislerimizin ve oradaki devriye gezen bekçilerimizin müdahalesi sonucu yaralanmış, ardından yanlarında getirdikleri bombaları patlatmaları sonucu parçalanarak etkisiz hale gelmiştir” dedi.'PKK eylemini örtmeye çalışacaklardı'CHP’nin yayınladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu’na da değinen Soylu, şunları söyledi:Bakan Soylu, ayrıca CHP’nin Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda ismi geçen MLKP üyesi Bayram Namaz'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin operasyonuyla Suriye’de öldürüldüğünü dile getirdi. Soylu, DHKP-C'ye bağlı Cihan Gün, Naciye Yavuz isimli kişilerin de ‘Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda isminin geçtiğini ve etkisiz hale getirildiklerini söyledi. Soylu, listede 91 PKK-KCK’lı, 17 MLKP’li, 9 DHKP-C’li ve diğer örgütler mensubu olduğunu dile getirdi.'Dilşah Ercan teröristtir ve bu eylemle ilişkilidir'Asıl meselenin Dilşah Ercan’ın ‘Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda olması olduğunu söyleyen Soylu, “Bu kişi ‘Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda vardır. Bu kişi kendi itirafıyla beraber terör örgütüne mensup olduğunu ortaya koymuş mudur, koymuştur. Şimdi Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’deki avenelerinin yapmaları gereken bir şey var. Yapmaları gereken milletin karşısına çıkıp özür dilemektir. Onlardan bir özür bekliyoruz" dedi.Soylu, konuşmasının devamında, "Başsavcılık soruşturmayı sürdürüyor. En nihayetinde bütün bulgular ortaya çıkacaktır; ama ilk ortaya çıkan bulgu bellidir. Dilşah Ercan teröristtir ve bu eylemle ilişkilidir. Aynı zamanda Dilşah Ercan terörist olduğunu kendisi ifade etmiştir” ifadelerine yer verdi. Soylu, "Terör örgütünün 'Hayır eylemi o yapmadı, bu yaptı' dediği 2 kişiden birisiyle ilgili çok kritik bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. 'Ruken Zelal' kod adlı Emel Feremez" ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, Feremez'e ait fotoğrafı da paylaştı.Soylu, 'MİT Başkanlığı ile yaptıkları çalışmada, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin kontrolündeki Münbiç'ten gelen PKK/YPG mensubu Feremez'in terör örgütünün sözde timinin başında olduğunu belirlediklerini' açıkladı.'Amerikalı komutanların yapması gereken bir tek şey daha var'Kılıçdaroğlu'nun PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak görmediğine yönelik ifadeleri olduğunu söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221002/mersindeki-polisevi-saldirisiyla-ilgili-5-zanli-daha-tutuklandi-1061878123.html

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süleyman soylu, mezitli, pkk, ypg, menbiç, pyd