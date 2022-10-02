https://sputniknews.com.tr/20221002/mersindeki-polisevi-saldirisiyla-ilgili-5-zanli-daha-tutuklandi-1061878123.html
Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili 5 zanlı daha tutuklandı
Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili 5 zanlı daha tutuklandı
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturmada 5 şüpheli daha tutuklandı. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T22:42+0300
2022-10-02T22:42+0300
2022-10-02T22:42+0300
türkiye
mersin
polis
saldırı
şehit
şehit cenazesi
tutuklama
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli daha gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.D, A.E, K.B, A.G. ve S.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 6'ya yükseldi.
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mersin, polis, saldırı, şehit, şehit cenazesi, tutuklama
mersin, polis, saldırı, şehit, şehit cenazesi, tutuklama
Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili 5 zanlı daha tutuklandı
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Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturmada 5 şüpheli daha tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.D, A.E, K.B, A.G. ve S.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 6'ya yükseldi.