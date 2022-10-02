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https://sputniknews.com.tr/20221002/mersindeki-polisevi-saldirisiyla-ilgili-5-zanli-daha-tutuklandi-1061878123.html
Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili 5 zanlı daha tutuklandı
Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili 5 zanlı daha tutuklandı
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturmada 5 şüpheli daha tutuklandı. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
mersin
polis
saldırı
şehit
şehit cenazesi
tutuklama
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli daha gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.D, A.E, K.B, A.G. ve S.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 6'ya yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20221002/bakan-soylu-sehitligi-keske-allah-bize-nasip-etse-benim-duam-odur-1061877604.html
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mersin, polis, saldırı, şehit, şehit cenazesi, tutuklama
mersin, polis, saldırı, şehit, şehit cenazesi, tutuklama

Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili 5 zanlı daha tutuklandı

22:42 02.10.2022
© AAMersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturmada 5 şüpheli daha tutuklandı.
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturmada 5 şüpheli daha tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© AA
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Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturmada 5 şüpheli daha tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.D, A.E, K.B, A.G. ve S.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 6'ya yükseldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan polis memuru Mustafa Çalışgan'ın Tokat'ta yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada “Şehitliği keşke Allah bize nasip etse, benim duam odur. Şehidimizin ailesinin başı sağ olsun dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
POLİTİKA
Bakan Soylu: Şehitliği keşke Allah bize nasip etse, benim duam odur
22:33
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