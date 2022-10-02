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https://sputniknews.com.tr/20221002/bakan-soylu-sehitligi-keske-allah-bize-nasip-etse-benim-duam-odur-1061877604.html
Bakan Soylu: Şehitliği keşke Allah bize nasip etse, benim duam odur
Bakan Soylu: Şehitliği keşke Allah bize nasip etse, benim duam odur
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Çalışgan'ın Tokat'ta yaşayan ailesine taziye... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T22:33+0300
2022-10-02T22:33+0300
süleyman soylu
politika
şehitlik
allah
cenaze
mersin
polis
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaşamını yitiren özel harekat polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın Tokat'taki ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.Soylu, Tokat Havalimanı'nda Vali Numan Hatipoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.Şehidin annesi Perihan Tekin'in evinin önüne gelerek baba Mehmet Çalışgan ve aile bireylerine başsağlığı dileyen Soylu, şehidin tabutuna örtülen Türk bayrağı ile fotoğrafını babasına teslim etti.Soylu, burada yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet dileyerek, "Milletimizin başına bela olan terör örgütü... Sınırımızın ötesinde arkadaşlarıyla hepimizin hayranlıkla izlediği, oraya gittiğimiz zaman cesaretlerine, milletimizin nazarıyla, dualarıyla baktığımızda büyük bir görevi ifa ediyorlar. Üs bölgesine sızma esnasında iki teröristi etkisiz hale getirdiler. Hocam biraz önce Abdulhakim Arvasi'nin sözünü söyledi. 'Senin sevdiklerine dost bakıyoruz. Seni sevmeyen düşmanlara düşman bakıyoruz'. Terör örgütünü orada beslemeye, sınırlarımızın ötesinde beslemeye çalışanların attığı anti tank füzesi ile yaralanarak gazi oldu. Ardından da şehit oldu" ifadelerini kullandı.'Şehitlerin kendilerine büyük bir sorumluluk bıraktığını' vurgulayan Soylu, "Bunun farkındayız. Bizim sorumluluğumuz, onlara mahcup olmamaktır. Şehitliği keşke Allah bize nasip etse, benim duam odur. Şehidimizin ailesinin başı sağ olsun. Ateş düştüğü yeri yakar. İçerlerindeki kor büyüktür ama peygamber efendimize komşu olmuştur" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221001/bakan-soylu-mersindeki-teror-saldirisi-amerika-merkezli-bir-eylemdir-1061834009.html
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süleyman soylu, şehitlik, allah, cenaze, mersin, polis
süleyman soylu, şehitlik, allah, cenaze, mersin, polis

Bakan Soylu: Şehitliği keşke Allah bize nasip etse, benim duam odur

22:33 02.10.2022
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan polis memuru Mustafa Çalışgan'ın Tokat'ta yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada “Şehitliği keşke Allah bize nasip etse, benim duam odur. Şehidimizin ailesinin başı sağ olsun" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan polis memuru Mustafa Çalışgan'ın Tokat'ta yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada “Şehitliği keşke Allah bize nasip etse, benim duam odur. Şehidimizin ailesinin başı sağ olsun dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Çalışgan'ın Tokat'ta yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada “Şehitliği keşke Allah bize nasip etse, benim duam odur. Şehidimizin ailesinin başı sağ olsun" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaşamını yitiren özel harekat polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın Tokat'taki ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Soylu, Tokat Havalimanı'nda Vali Numan Hatipoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.
Şehidin annesi Perihan Tekin'in evinin önüne gelerek baba Mehmet Çalışgan ve aile bireylerine başsağlığı dileyen Soylu, şehidin tabutuna örtülen Türk bayrağı ile fotoğrafını babasına teslim etti.
Soylu, burada yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet dileyerek, "Milletimizin başına bela olan terör örgütü... Sınırımızın ötesinde arkadaşlarıyla hepimizin hayranlıkla izlediği, oraya gittiğimiz zaman cesaretlerine, milletimizin nazarıyla, dualarıyla baktığımızda büyük bir görevi ifa ediyorlar. Üs bölgesine sızma esnasında iki teröristi etkisiz hale getirdiler. Hocam biraz önce Abdulhakim Arvasi'nin sözünü söyledi. 'Senin sevdiklerine dost bakıyoruz. Seni sevmeyen düşmanlara düşman bakıyoruz'. Terör örgütünü orada beslemeye, sınırlarımızın ötesinde beslemeye çalışanların attığı anti tank füzesi ile yaralanarak gazi oldu. Ardından da şehit oldu" ifadelerini kullandı.
'Şehitlerin kendilerine büyük bir sorumluluk bıraktığını' vurgulayan Soylu, "Bunun farkındayız. Bizim sorumluluğumuz, onlara mahcup olmamaktır. Şehitliği keşke Allah bize nasip etse, benim duam odur. Şehidimizin ailesinin başı sağ olsun. Ateş düştüğü yeri yakar. İçerlerindeki kor büyüktür ama peygamber efendimize komşu olmuştur" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
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