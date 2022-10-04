https://sputniknews.com.tr/20221004/izmirde-12-yasindaki-cocuk-silahla-oynarken-11-yasindaki-kuzenini-vurdu-1061921794.html
İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken 11 yaşındaki kuzenini vurdu
İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken 11 yaşındaki kuzenini vurdu
İzmir’in Selçuk ilçesinde, 12 yaşındaki H.A., evde kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında bulunan aynı yaştaki kuzeni M.Ç.'yi başından vurarak... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T00:58+0300
2022-10-04T00:58+0300
2022-10-04T00:58+0300
türkiye
izmir
selçuk
çocuk
silah
oyun
kuzen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901048_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e67951b6f5893a4ce3e8fb06ce52e102.jpg
Olay, bugün saat 15.15 sıralarında İzmir Selçuk’un Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.Ç. ve H.A. evde buldukları tabanca ile oynadıkları esnada, silah bir anda ateş aldı. H.A.’nın elindeki silahtan çıkan mermi M.Ç.’nin başına isabet etti. Silah sesini duyan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.Ç.’nin cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polisin, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221003/babasinin-tufegiyle-oynayan-15-yasindaki-cocuk-13-yasindaki-kiz-kardesini-vurdu-1061880921.html
türkiye
izmir
selçuk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901048_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e7854eab7eb05d2b43e02da114014ba6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, selçuk, çocuk, silah, oyun, kuzen
izmir, selçuk, çocuk, silah, oyun, kuzen
İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken 11 yaşındaki kuzenini vurdu
Abone ol
İzmir’in Selçuk ilçesinde, 12 yaşındaki H.A., evde kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında bulunan aynı yaştaki kuzeni M.Ç.'yi başından vurarak ölümüne neden oldu.
Olay, bugün saat 15.15 sıralarında İzmir Selçuk’un Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.Ç. ve H.A. evde buldukları tabanca ile oynadıkları esnada, silah bir anda ateş aldı. H.A.’nın elindeki silahtan çıkan mermi M.Ç.’nin başına isabet etti. Silah sesini duyan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
M.Ç.’nin cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.