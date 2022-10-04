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İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken 11 yaşındaki kuzenini vurdu
İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken 11 yaşındaki kuzenini vurdu
İzmir’in Selçuk ilçesinde, 12 yaşındaki H.A., evde kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında bulunan aynı yaştaki kuzeni M.Ç.'yi başından vurarak... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T00:58+0300
2022-10-04T00:58+0300
türkiye
izmir
selçuk
çocuk
silah
oyun
kuzen
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Olay, bugün saat 15.15 sıralarında İzmir Selçuk’un Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.Ç. ve H.A. evde buldukları tabanca ile oynadıkları esnada, silah bir anda ateş aldı. H.A.’nın elindeki silahtan çıkan mermi M.Ç.’nin başına isabet etti. Silah sesini duyan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.Ç.’nin cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polisin, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221003/babasinin-tufegiyle-oynayan-15-yasindaki-cocuk-13-yasindaki-kiz-kardesini-vurdu-1061880921.html
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izmir
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izmir, selçuk, çocuk, silah, oyun, kuzen
izmir, selçuk, çocuk, silah, oyun, kuzen

İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken 11 yaşındaki kuzenini vurdu

00:58 04.10.2022
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© İHA
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İzmir’in Selçuk ilçesinde, 12 yaşındaki H.A., evde kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında bulunan aynı yaştaki kuzeni M.Ç.'yi başından vurarak ölümüne neden oldu.
Olay, bugün saat 15.15 sıralarında İzmir Selçuk’un Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.Ç. ve H.A. evde buldukları tabanca ile oynadıkları esnada, silah bir anda ateş aldı. H.A.’nın elindeki silahtan çıkan mermi M.Ç.’nin başına isabet etti. Silah sesini duyan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
M.Ç.’nin cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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