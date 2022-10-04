https://sputniknews.com.tr/20221004/izmirde-12-yasindaki-cocuk-silahla-oynarken-11-yasindaki-kuzenini-vurdu-1061921794.html

İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken 11 yaşındaki kuzenini vurdu

İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken 11 yaşındaki kuzenini vurdu

İzmir’in Selçuk ilçesinde, 12 yaşındaki H.A., evde kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında bulunan aynı yaştaki kuzeni M.Ç.'yi başından vurarak... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T00:58+0300

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türkiye

izmir

selçuk

çocuk

silah

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Olay, bugün saat 15.15 sıralarında İzmir Selçuk’un Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.Ç. ve H.A. evde buldukları tabanca ile oynadıkları esnada, silah bir anda ateş aldı. H.A.’nın elindeki silahtan çıkan mermi M.Ç.’nin başına isabet etti. Silah sesini duyan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.Ç.’nin cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polisin, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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