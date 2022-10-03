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https://sputniknews.com.tr/20221003/babasinin-tufegiyle-oynayan-15-yasindaki-cocuk-13-yasindaki-kiz-kardesini-vurdu-1061880921.html
Babasının tüfeğiyle oynayan 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kız kardeşini vurdu
Babasının tüfeğiyle oynayan 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kız kardeşini vurdu
Ordu’nun Fatsa ilçesinde, babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynayan 15 yaşındaki U.K.K., yanlışlıkla 13 yaşındaki kız kardeşi Ş.K.'yı vurdu. Hastaneye... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T00:49+0300
2022-10-03T00:49+0300
türkiye
ordu
fatsa
silah
av tüfeği
kardeş
soruşturma
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Olay, sabah saatlerinde Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; U.K.K., babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynadığı sırada kazara kız kardeşi Ş.K.'yi karnından vurdu. Silah sesini duyan aile, kızlarını yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ş.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay sonrası U.K.K., 'ateşli silahla taksirle öldürme' suçundan gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen U.K.K., olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde tüfeğin içinde fişek olup olmadığını bilmeyerek oynadığını ve bir anda ateş aldığını söyledi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220203/sinopta-yaninda-silah-tasiyan-bir-kisi-ayni-masada-oturdugu-arkadasini-yanlislikla-vurdu-1053408348.html
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ordu, fatsa, silah, av tüfeği, kardeş, soruşturma
ordu, fatsa, silah, av tüfeği, kardeş, soruşturma

Babasının tüfeğiyle oynayan 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kız kardeşini vurdu

00:49 03.10.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde, babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynayan 15 yaşındaki U.K.K., yanlışlıkla 13 yaşındaki kız kardeşi Ş.K.'yı vurdu. Hastaneye kaldırılan Ş.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; U.K.K., babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynadığı sırada kazara kız kardeşi Ş.K.'yi karnından vurdu.
Silah sesini duyan aile, kızlarını yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ş.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrası U.K.K., 'ateşli silahla taksirle öldürme' suçundan gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen U.K.K., olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde tüfeğin içinde fişek olup olmadığını bilmeyerek oynadığını ve bir anda ateş aldığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Birlikte oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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