https://sputniknews.com.tr/20221003/babasinin-tufegiyle-oynayan-15-yasindaki-cocuk-13-yasindaki-kiz-kardesini-vurdu-1061880921.html

Babasının tüfeğiyle oynayan 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kız kardeşini vurdu

Babasının tüfeğiyle oynayan 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kız kardeşini vurdu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynayan 15 yaşındaki U.K.K., yanlışlıkla 13 yaşındaki kız kardeşi Ş.K.'yı vurdu. Hastaneye... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T00:49+0300

2022-10-03T00:49+0300

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türkiye

ordu

fatsa

silah

av tüfeği

kardeş

soruşturma

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Olay, sabah saatlerinde Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; U.K.K., babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynadığı sırada kazara kız kardeşi Ş.K.'yi karnından vurdu. Silah sesini duyan aile, kızlarını yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ş.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay sonrası U.K.K., 'ateşli silahla taksirle öldürme' suçundan gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen U.K.K., olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde tüfeğin içinde fişek olup olmadığını bilmeyerek oynadığını ve bir anda ateş aldığını söyledi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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