https://sputniknews.com.tr/20221004/ispanyada-ilk-avrupada-2-kez-insanda-kus-gribi-tespit-edildi-1061929739.html

Avrupa en büyük kuş gribi salgınını yaşıyor: İspanya'da ilk, kıtada 2. kez insanda tespit edildi

Avrupa en büyük kuş gribi salgınını yaşıyor: İspanya'da ilk, kıtada 2. kez insanda tespit edildi

2021-2022 verileri, Avrupa kıtasında bugüne kadar görülen en büyük kuş gribi salgınının yaşandığını gösterdi. Son olarak İspanya'nın Guadalajara kentinde bir... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T10:22+0300

2022-10-04T10:22+0300

2022-10-04T10:31+0300

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kuş gribi

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İspanya Sağlık Bakanlığı Uyarılar ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, İspanya'nın Guadalajara kentinde tavuk çiftliğinde çalışan kişide 27 Eylül'de kuş gribi tespit edildiğini, karantinaya alınan ve asemptomatik kalan hastanın kısa sürede negatife geçtiğini açıkladı.Kuş gribinin Avrupa'da 2., İspanya'da ise ilk kez insanda görüldüğü belirtildi. İlk vaka Aralık 2021'de İngiltere'de kaydedilmişti.İspanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanın çok düşük viral yük ile pozitif çıktığını ve belirtilerin olmadığı bilgisini verdi.En büyük kuş gribi salgınını yaşayan Avrupa ülkelerinde bugüne kadar görülmemiş genişlikte yaşanan kuş gribi salgını nedeniyle binlerce kuş ve kümes hayvanı itlaf edildi. Portekiz'den Norveç'in kuzeyine ve Ukrayna'ya kadar tüm kıtada 37 ülkede kuş gribi vakaları görüldü. Kuş gribi vakaları nedeniyle 2 bin 500'e yakın kümes hayvanı, 47.7 milyon kuş ile 3 bin 500 yabani kanatlı itlaf edildi. Avrupa'nın kuzeybatı kıyılarında kuş gribi nedeniyle yüksek sayılarda deniz kuşu ölümleri kaydedildi. Özellikle Haziran-Ağustos 2022 döneminde yabani kuşlarda daha önce kaydedilmemiş sayılarda vaka tespit edildiği, bu nedenle evcil kuşlarda da vakaların arttığı belirtildi. Haziran-Eylül 2022 döneminde ise kümes hayvanlarında görülen kuş gribi vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat arttığı, vakaların çoğunun Atlas Okyanusu kıyısında görüldüğü bildirildi.'H5N1' olarak adlandırılan kuş gribi, ilk olarak 1990'ların sonlarında Çin'de tespit edilmiş ve 1997'de Hong Kong'da virüs bulaşan 18 kişiden 6'sı ölünce insanların bu virüsü yayabileceği ve ciddi sonuçları olabileceği araştırmacılar tarafından duyurulmuştu.DSÖ'nün verilerine göre, 2003'ten bu yana kuş gribi tespit edilen 864 kişiden 456'sı (yüzde 52'si) hayatını kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20220830/bilim-insanlari-uyardi-kus-gribi-olumcul-bir-pandemiye-yol-acabilir-1060569323.html

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avrupa, ispanya, kuş gribi