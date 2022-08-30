https://sputniknews.com.tr/20220830/bilim-insanlari-uyardi-kus-gribi-olumcul-bir-pandemiye-yol-acabilir-1060569323.html

Bilim insanları uyardı: Kuş gribi bir sonraki pandemi olabilir

Bilim insanları uyardı: Kuş gribi bir sonraki pandemi olabilir

Geçen yıl yabani kuşlarda ve kümes hayvanlarında görülen rekor sayıda vakanın ardından bilim insanları, insanda kuş gribi virüsünün ölümcül bir pandemiye yol... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T14:33+0300

2022-08-30T14:33+0300

2022-08-30T14:36+0300

yaşam

kuş gribi

grip

ingiltere

salgın

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Bilim insanları, hayvanlar arasında yayıldıkça virüsün insanları enfekte etmesi ve Kovid-19'dan daha ölümcül bir küresel krize neden olması konusunda endişelerini dile getirdi.İngiltere'de aylardır İskoçya ve doğu kıyılarındaki adalarda kuşların cansız bedenlerine rastlanırken Brighton'da gökyüzünden martıların yağdığı kaydediliyor.Cornwall Wildlife Trust, geçen hafta bir uyarı yayınlayarak, halkı hasta veya ölü deniz kuşlarından uzak durmaya ve 'hiçbir koşulda hayvanlara dokunmamaya' çağırdı.East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Prof. Paul Hunter, "Kuş gribinin başka bir insan salgınına neden olup olmayacağını değil, bunun ne zaman meydana geleceğini konuşmak gerekiyor" dedi.'Ne zaman olacağını tahmin edemezsiniz'Hunter, "Bunların olması mümkün ancak asla gerçekten ne zaman olacağını tahmin edemezsiniz. Fakat etrafta ne kadar vaka olursa, risk o kadar yüksek olur" ifadelerini kullandı.Bu yıl kış aylarında büyük bir mevsimsel grip salgını beklendiğini belirten Hunter, "Etrafta aynı anda çok sayıda kuş ve mevsimsel grip olması felakete davetiye çıkarabilir" diye konuştu.'Bu kış en büyük viral tehdit grip'Nottingham Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisinde fahri profesör olan Keith Neal ise, bu kış en büyük viral tehdidin normal grip olacağına inandığını dile getirdi.Neal, "Mevsimsel gribin geleceğini biliyoruz. Öte yandan ufukta kuş gribi de var. Mevsimsel grip ve kuş gribi ne kadar çok yaygınlaşırsa, ikisinin etkileşime girme ve büyük bir genetik değişime neden olma riski o kadar büyük olur" değerlendirmesini yaptı.Kuş gribinin yeni bir türü olan H5N1 virüsü, 2021'nin eylül ayından bu yana dünya çapında 22 milyondan fazla kuş ve kümes hayvanında tespit edilmişti. Verilere göre, vaka sayısı bir önceki yılın rekorunu ikiye katlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220724/insanlarin-ormanda-gida-arayisi-hayvanlardan-insana-bulasan-hastaliklari-artirdi-1059064860.html

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