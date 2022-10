https://sputniknews.com.tr/20221004/imamoglundan-sabiha-gokcen-metrosu-aciklamasi-36-kat-fazla-para-odeyecegiz-1061920666.html

İmamoğlu'ndan 'Sabiha Gökçen metrosu' açıklaması: 36 kat fazla para ödeyeceğiz

İBB Başkanı İmamoğlu, Sabiha Gökçen Metro Hattı açılışına davet edilmemesine tepki göstererek, "Bakanlığın, bildiğim kadarıyla, bu metroya ayırdığı bütçe... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu ve Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Enstitü İstanbul İSMEK’in açılışları gerçekleştirildi.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt açılışında yaptığı konuşmada, yurt başvurularını dijital ortamda aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:'75 bin öğrenciye, yıllık 4.500 lira burs imkanı sağlıyor olacağız'Esenyurt, Şişli, Ümraniye, Bayrampaşa, Maltepe ve Eyüpsultan'da da öğrenci yurtları açtıklarını hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:'Elbette ben de orada olmak isterdim'Dün hizmete alınan Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açılışına davet edilmemesine tepki gösteren İmamoğlu, “Çok tartışılan, sabahtan beri de beni basından arayıp duran bir hususa bir cevap vermek istiyorum” diyerek şunları söyledi:'Bakanlık da bizim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bizim'“Şunun altını çizmek lazım sevgili hemşehrilerim: Bakanlık da bizim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bizim. Birbirinden farkı yok. Her birisi 86 milyon insanımızın" diyen İmamoğlu, "Ben, bugüne kadar, 3.5 yıl içerisinde iki açılışa davet edildim. İkisine de icabet ettim. Koca İstanbul'da, iki açılışa davet edildim. Bunu ben, alınganlık olarak söylemiyorum. Sadece sorumluluklarını hatırlatıyorum. Ama ben, her gittiğim yere herkesi davet etmeye devam ediyorum. Niçin biliyor musunuz? Bu bir lütuf değil. Etmeliyim, etmek zorundayım. Ahlaki olarak da etmeliyim, aynı zamanda centilmenlik olarak da etmeliyim. Dinlemeliyim. Dinlemezsem, ben hizmet üretemem. Başkanımız, az önce kendi hizmetlerinde ifade etti. Bizim hizmet için de teşekkür etti. Beklediği hizmetlerin de altını çizdi. ‘Metroda gecikiyorsunuz. Bu konuda da sizden hassasiyet bekliyorum’ dedi. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Değişim olmak zorundadır. Başka türlüsünü, bu gençlerimize anlatamayız" diye konuştu."Şu anda bakanlığın, bildiğim kadarıyla, bu metroya ayırdığı bütçe, yaklaşık 4.5 milyar lira. Bu parayı da biz, Büyükşehir Belediyesi olarak ödemeye başlıyoruz an itibariyle. Ve daha öncekine göre aylık kesintisi, 2019 öncesine göre, tam 36 kat daha fazla" diye devam eden İmamoğlu, şunları söyledi:İmamoğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

