İmamoğlu'ndan 'Sabiha Gökçen metrosu' açıklaması: 36 kat fazla para ödeyeceğiz
00:07 04.10.2022 (güncellendi: 00:09 04.10.2022)
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
© İBB
İBB Başkanı İmamoğlu, Sabiha Gökçen Metro Hattı açılışına davet edilmemesine tepki göstererek, "Bakanlığın, bildiğim kadarıyla, bu metroya ayırdığı bütçe, yaklaşık 4.5 milyar lira. Bu parayı da biz, Büyükşehir Belediyesi olarak ödemeye başlıyoruz an itibariyle. Ve daha öncekine göre aylık kesintisi, 2019 öncesine göre, tam 36 kat daha fazla" dedi.
Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu ve Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Enstitü İstanbul İSMEK’in açılışları gerçekleştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt açılışında yaptığı konuşmada, yurt başvurularını dijital ortamda aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Hiçbirini tanımayız. Hiçbirisinin yakını, dostu, eşi, akrabası değiliz. ‘Hepsi bizim evladımız’ diyerek, adil bir tercihle onları yurtlarına kavuşturmanın da onurunu ve keyfini yaşıyoruz. Bunun şahidi de burada bulunan ve bulunmayan sevgili gençlerimiz. Hiçbirisi buraya torpille girmedi. Bu anlayışla bu güzel ortamı sağlamanın, bu özgürlükçü ve eşitlikçi ortamı sağlaman keyfini yaşıyoruz.”
'75 bin öğrenciye, yıllık 4.500 lira burs imkanı sağlıyor olacağız'
Esenyurt, Şişli, Ümraniye, Bayrampaşa, Maltepe ve Eyüpsultan'da da öğrenci yurtları açtıklarını hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:
“Ama burada durmuyoruz. Şu anda yurt inşaatı devam edenler; ocak, şubat ayına bile yetişecek olanlar var. Ve onun yanı sıra, bazı atıl, kendimize ait binaları da yurda dönüştürerek, kapasitemizi büyüttüğümüz, kendi yurtlarımızı yaptığımız projelerimiz de devam ediyor. Bilgisayar çalışma odaları, yemekhanesi, spor salonu, çamaşırhanesi, ütü odaları… Aynı zamanda buralar 24 saat sıcak suyuyla, jeneratörüyle beraber kesintisiz imkan sağlayan bir ortamı da var edecek. Bütün bu bahsettiğim imkanlar kaç lira? Kişi başı 950 lira. Yani aslında biz, gençlerimize gizli bir fırsat yaratıp, onlara burs da vermiş oluyoruz İstanbul halkı adına. Burs demişken; İBB’nin bursla ilgili bu seneki kapasitesi, 75 bin öğrenciye çıktı. Yani 75 bin öğrenciye, yıllık 4.500 lira burs imkanı sağlıyor olacağız. Devam eden başvurularımıza, İstanbul'da ikamet eden gençlerimiz başvurularını yapsınlar. Onlar da değerlendirilmeye alınıyor.”
'Elbette ben de orada olmak isterdim'
Dün hizmete alınan Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açılışına davet edilmemesine tepki gösteren İmamoğlu, “Çok tartışılan, sabahtan beri de beni basından arayıp duran bir hususa bir cevap vermek istiyorum” diyerek şunları söyledi:
“Dün, bir paylaşım yaptım. Paylaşımımın sebebi şu; benim açılan metroyla ilgili, ‘Bunu da kendi hizmetimiz olarak anlatacağımızı veya söyleyeceğimizi’ ifade eden konuşmalar yapıldı. Birincisi şu; elbette ben de orada olmak isterdim. Oraya davet edilmek isterdim. Çünkü, her yerde söyledim; bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız. Bu ülkenin İstanbul'da seçilmiş belediye başkanı, Belediye Başkanımız. Gaziosmanpaşa'da seçilmiş belediye başkanı, Belediye Başkanımız. Bunun karşısında durmak, Anayasa’ya karşı durmak demektir. Hiçbir bireyin böyle bir hakkı olmaz, olamaz. O bakımdan, elbette orada olmayı isterdim. Ancak bu şekilde bir açıklamadan sonra, ister istemez bir beyanda bulunduk. Çünkü biz, oraya davet edilmeliydik. Çünkü o yapılan metroların maliyetleri, bizim bütçemizden kesiliyor. İstanbul halkı, yapılan bu metronun parasını geriye ödüyor bakanlığa.”
'Bakanlık da bizim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bizim'
“Şunun altını çizmek lazım sevgili hemşehrilerim: Bakanlık da bizim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bizim. Birbirinden farkı yok. Her birisi 86 milyon insanımızın" diyen İmamoğlu, "Ben, bugüne kadar, 3.5 yıl içerisinde iki açılışa davet edildim. İkisine de icabet ettim. Koca İstanbul'da, iki açılışa davet edildim. Bunu ben, alınganlık olarak söylemiyorum. Sadece sorumluluklarını hatırlatıyorum. Ama ben, her gittiğim yere herkesi davet etmeye devam ediyorum. Niçin biliyor musunuz? Bu bir lütuf değil. Etmeliyim, etmek zorundayım. Ahlaki olarak da etmeliyim, aynı zamanda centilmenlik olarak da etmeliyim. Dinlemeliyim. Dinlemezsem, ben hizmet üretemem. Başkanımız, az önce kendi hizmetlerinde ifade etti. Bizim hizmet için de teşekkür etti. Beklediği hizmetlerin de altını çizdi. ‘Metroda gecikiyorsunuz. Bu konuda da sizden hassasiyet bekliyorum’ dedi. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Değişim olmak zorundadır. Başka türlüsünü, bu gençlerimize anlatamayız" diye konuştu.
"Şu anda bakanlığın, bildiğim kadarıyla, bu metroya ayırdığı bütçe, yaklaşık 4.5 milyar lira. Bu parayı da biz, Büyükşehir Belediyesi olarak ödemeye başlıyoruz an itibariyle. Ve daha öncekine göre aylık kesintisi, 2019 öncesine göre, tam 36 kat daha fazla" diye devam eden İmamoğlu, şunları söyledi:
"2019 yılı içerisinde, biz yönetimi devraldıktan sonra yapılan yönetmelik değişikliğiyle beraber, biz 36 kat daha fazla bir bedelle geri ödemesini yapıyor olacağız. Bunun yaklaşık anlamı ne biliyor musunuz? Yaklaşık 3 yıl içerisinde, harcanan bu para bizim bütçemizden geriye ödenecek. Dolayısıyla bunu da haksız buluyoruz. Bunun da belediyeler tarafından geri ödenmesi güç bir maliyet olduğunun altını çiziyoruz. O bakımdan bu konuda da bir düzenlemeyi, merkezi idareden ve hükümetten diliyor ve istiyoruz. Her ne kadar geç olduysa da 2015’ten bu yana, yaklaşık 7 yılda bitmiş olsa da Sabiha Gökçen’e, İstanbul'un Kadıköy-Tavşantepe hattının bağlanmasıyla, bir havalimanımıza daha metroyla ulaşabilme fırsatının yakalanmasından ötürü, geçmişten bugüne emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.”
İmamoğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Biz, hizmetlerimize devam edeceğiz. Hizmet yapanlara teşekkür etmeye devam edeceğiz. Hizmet yapıldığında, bunu paylaşarak sevinci ve başarıyı büyütmenin hiç kimseye zararı olmaz, faydası olur. Buluşuruz, birbirimizi anlarız, birbirimizi tanırız. Bu manada katkı sunan, bu güzel yurdun da açılışına emek koyan bütün yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Gençlerimizle, hep birlikte iyi bakacağız. Gaziosmanpaşa Belediyemizin de buradaki gençlere olan güzel hizmetlerinin onlara fayda sağlayacağını biliyorum. Sizlere de aynı şekilde gençlerimizi emanet etmiş oluyoruz sevgili Başkanım. Yurdumuz, ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun.”