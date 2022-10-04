Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221004/hollandada-gida-fiyatlarindaki-artis-sebebiyle-ilkokullarda-ucretsiz-kahvalti-dagitilacak-1061963890.html
Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle ilkokullarda ücretsiz kahvaltı dağıtılacak
Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle ilkokullarda ücretsiz kahvaltı dağıtılacak
Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle çocukların okula aç gelmelerini engellemek için gelir düzeyi düşük mahallelerdeki 500 ilkokulda ücretsiz... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T22:18+0300
2022-10-04T22:18+0300
ekonomi
hollanda
enflasyon
okul
kahvaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1061963586_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c7237e68223ceb04593c1e04642caa57.jpg
Hükümet sitesinden yapılan açıklamada, artan gıda fiyatları sebebiyle düşük gelir grubundaki ailelerin çocuklarının okula aç gelmelerini engellemek adına bir an önce ücretsiz kahvaltı dağıtımına başlanacağı belirtildi.Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik Bakanlığı ve İlköğretim Okulları Bakanlıklarının oluşturduğu 5 milyon avroluk Gençlik Eğitim Fonu'yla gelir düzeyi düşük mahallelerdeki 500 ilkokulda 4 ay boyunca kahvaltı dağıtılacağı kaydedildi.Gıda fiyatlarında kısa sürede görülen büyük artışın etkisinin okullarda açıkça görüldüğüne değinilen açıklamada, bazı çocukların aç karnına okula geldiği ve bunun öğrenme ve bedensel gelişimlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik Bakanı Carola Schouten'in "Yoksul ailelerin çocuklarının yükselen enflasyonun kurbanı olmaması gerekir" şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, İlköğretim Okulları Bakanı Dennis Wiersma'nın "Evlerinde sıkıntı çeken çocukların okullarda endişe duymadan eğitim görmesi için her şeyi yapmalıyız" ifadeleri aktarıldı.Ücretsiz öğle yemeği çalışmaları devam ediyorAçıklamada, hükümetin okullarda ücretsiz öğle yemeği verilmesi için çalışma başlattığı hatırlatılırken bunun için Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının kısa sürede bunun nasıl hayata geçirileceğini bildireceği kaydedildi.Hükümet, ücretsiz öğle yemekleri için Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının 2023 bütçesinden 100 milyon avro ayırmaya hazırlanırken okul yöneticileri ve öğretmenler iş yükleri sebebiyle yemeklerin idaresi ve dağıtımının altından kalkamayacaklarını vurgulamıştı.NRC gazetesinde eylül ayında çıkan haberde, Rotterdam kentindeki De Catamaran İlkokulunda okuyan ve parasızlıktan hafta sonu hiçbir şey yiyemeyen 11 yaşındaki çocuğun okulda açlıktan bayıldığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220930/hollandada-enflasyon-eylulde-rekorunu-yeniledi-1061788103.html
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1061963586_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_84bb8e170bf62005c4e58aef2f0d89bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hollanda, enflasyon, okul, kahvaltı
hollanda, enflasyon, okul, kahvaltı

Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle ilkokullarda ücretsiz kahvaltı dağıtılacak

22:18 04.10.2022
© AFP 2022Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle çocukların okula aç gelmelerini engellemek için gelir düzeyi düşük mahallelerdeki 500 ilkokulda ücretsiz kahvaltı dağıtımına başlanacağı açıklandı.
Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle çocukların okula aç gelmelerini engellemek için gelir düzeyi düşük mahallelerdeki 500 ilkokulda ücretsiz kahvaltı dağıtımına başlanacağı açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle çocukların okula aç gelmelerini engellemek için gelir düzeyi düşük mahallelerdeki 500 ilkokulda ücretsiz kahvaltı dağıtımına başlanacağı açıklandı.
Hükümet sitesinden yapılan açıklamada, artan gıda fiyatları sebebiyle düşük gelir grubundaki ailelerin çocuklarının okula aç gelmelerini engellemek adına bir an önce ücretsiz kahvaltı dağıtımına başlanacağı belirtildi.
Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik Bakanlığı ve İlköğretim Okulları Bakanlıklarının oluşturduğu 5 milyon avroluk Gençlik Eğitim Fonu'yla gelir düzeyi düşük mahallelerdeki 500 ilkokulda 4 ay boyunca kahvaltı dağıtılacağı kaydedildi.
Gıda fiyatlarında kısa sürede görülen büyük artışın etkisinin okullarda açıkça görüldüğüne değinilen açıklamada, bazı çocukların aç karnına okula geldiği ve bunun öğrenme ve bedensel gelişimlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.
Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik Bakanı Carola Schouten'in "Yoksul ailelerin çocuklarının yükselen enflasyonun kurbanı olmaması gerekir" şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, İlköğretim Okulları Bakanı Dennis Wiersma'nın "Evlerinde sıkıntı çeken çocukların okullarda endişe duymadan eğitim görmesi için her şeyi yapmalıyız" ifadeleri aktarıldı.

Ücretsiz öğle yemeği çalışmaları devam ediyor

Açıklamada, hükümetin okullarda ücretsiz öğle yemeği verilmesi için çalışma başlattığı hatırlatılırken bunun için Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının kısa sürede bunun nasıl hayata geçirileceğini bildireceği kaydedildi.
Hükümet, ücretsiz öğle yemekleri için Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının 2023 bütçesinden 100 milyon avro ayırmaya hazırlanırken okul yöneticileri ve öğretmenler iş yükleri sebebiyle yemeklerin idaresi ve dağıtımının altından kalkamayacaklarını vurgulamıştı.
NRC gazetesinde eylül ayında çıkan haberde, Rotterdam kentindeki De Catamaran İlkokulunda okuyan ve parasızlıktan hafta sonu hiçbir şey yiyemeyen 11 yaşındaki çocuğun okulda açlıktan bayıldığı belirtilmişti.
Avrupa, peynir reyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
EKONOMİ
Hollanda'da enflasyon eylülde rekorunu yeniledi
30 Eylül, 11:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала