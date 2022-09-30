https://sputniknews.com.tr/20220930/hollandada-enflasyon-eylulde-rekorunu-yeniledi-1061788103.html
Hollanda'da enflasyon eylülde rekorunu yeniledi
Hollanda'da enflasyon eylülde rekorunu yeniledi
Hollanda'da ağustos ayında yüzde 13.7 olan Avrupa Birliği (AB) uyumlu yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle eylülde yüzde 17.1'e... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T11:22+0300
2022-09-30T11:22+0300
2022-09-30T11:22+0300
ekonomi
enflasyon
hollanda
avrupa birliği
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Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin AB uyumlu eylül ayı öncü enflasyon verilerini yayımladı.Buna göre, ağustosta yüzde 13.7 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 17.1 ile rekor seviyeye çıktı. Hollanda'da enflasyon geçen yılın eylül ayında ise yüzde 3 düzeyindeydi.Ülkede eylül ayında enflasyondaki yükselişin ana nedeni, enerji fiyatlarındaki yüzde 100'ü aşan yıllık artışlar oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220929/almanyada-enflasyon-eylulde-roket-gibi-firlayip-cift-haneye-cikti-1061762955.html
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enflasyon, hollanda, avrupa birliği
enflasyon, hollanda, avrupa birliği
Hollanda'da enflasyon eylülde rekorunu yeniledi
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Hollanda'da ağustos ayında yüzde 13.7 olan Avrupa Birliği (AB) uyumlu yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle eylülde yüzde 17.1'e yükselerek rekorunu yeniledi.
Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin AB uyumlu eylül ayı öncü enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, ağustosta yüzde 13.7 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 17.1 ile rekor seviyeye çıktı. Hollanda'da enflasyon geçen yılın eylül ayında ise yüzde 3 düzeyindeydi.
Ülkede eylül ayında enflasyondaki yükselişin ana nedeni, enerji fiyatlarındaki yüzde 100'ü aşan yıllık artışlar oldu.