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https://sputniknews.com.tr/20220930/hollandada-enflasyon-eylulde-rekorunu-yeniledi-1061788103.html
Hollanda'da enflasyon eylülde rekorunu yeniledi
Hollanda'da enflasyon eylülde rekorunu yeniledi
Hollanda'da ağustos ayında yüzde 13.7 olan Avrupa Birliği (AB) uyumlu yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle eylülde yüzde 17.1'e... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T11:22+0300
2022-09-30T11:22+0300
ekonomi
enflasyon
hollanda
avrupa birliği
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Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin AB uyumlu eylül ayı öncü enflasyon verilerini yayımladı.Buna göre, ağustosta yüzde 13.7 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 17.1 ile rekor seviyeye çıktı. Hollanda'da enflasyon geçen yılın eylül ayında ise yüzde 3 düzeyindeydi.Ülkede eylül ayında enflasyondaki yükselişin ana nedeni, enerji fiyatlarındaki yüzde 100'ü aşan yıllık artışlar oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220929/almanyada-enflasyon-eylulde-roket-gibi-firlayip-cift-haneye-cikti-1061762955.html
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enflasyon, hollanda, avrupa birliği
enflasyon, hollanda, avrupa birliği

Hollanda'da enflasyon eylülde rekorunu yeniledi

11:22 30.09.2022
© AAAvrupa, peynir reyonu
Avrupa, peynir reyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© AA
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Hollanda'da ağustos ayında yüzde 13.7 olan Avrupa Birliği (AB) uyumlu yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle eylülde yüzde 17.1'e yükselerek rekorunu yeniledi.
Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin AB uyumlu eylül ayı öncü enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, ağustosta yüzde 13.7 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 17.1 ile rekor seviyeye çıktı. Hollanda'da enflasyon geçen yılın eylül ayında ise yüzde 3 düzeyindeydi.
Ülkede eylül ayında enflasyondaki yükselişin ana nedeni, enerji fiyatlarındaki yüzde 100'ü aşan yıllık artışlar oldu.
View of the Berlin skyline seen from Potsdamer Platz to Alexanderplatz, including the TV Tower, the Berlin Cathedral (R), the Berlin palace under construction and the city's town hall (Rotes Rathaus, R) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
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