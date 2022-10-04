https://sputniknews.com.tr/20221004/federasyon-konseyi-donbass-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanma-anlasmalarini-onayladi-1061931015.html
Federasyon Konseyi, Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanma anlaşmalarını onayladı
Federasyon Konseyi, Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanma anlaşmalarını onayladı
Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin yapılmış... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T10:47+0300
2022-10-04T10:47+0300
2022-10-04T10:59+0300
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ukrayna krizi
duma
federasyon konseyi
donbass
zaporojye
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Federasyon Konseyi’nde gerçekleştirilen oturumda, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’nın parçası hâline gelmesine ilişkin imzalanmış anlaşmalar ile onaylandı. Federasyon Konseyi’nin onayı, parlamentonun alt kanadı Duma’nın da anlaşmaları onaylamasını ve dört yeni bölgenin Rusya’ya eklenmiş olması sebebiyle bazı anayasal düzenlemeleri kabul etmesini izledi. Söz konusu anlaşmaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lugansk Halk Cumhuriyeti ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin liderleri ve Herson ile Zaporojye bölgelerinin idarecileriyle Kremlin Sarayı’nda cuma günü gerçekleştirilen törende imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221003/duma-donetsk-lugansk-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanma-anlasmalarini-onayladi-1061899088.html
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rusya, duma, federasyon konseyi, donbass, zaporojye, herson
rusya, duma, federasyon konseyi, donbass, zaporojye, herson
Federasyon Konseyi, Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanma anlaşmalarını onayladı
10:47 04.10.2022 (güncellendi: 10:59 04.10.2022) Abone ol
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Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin yapılmış anlaşmaları oybirliğiyle onayladı.
Federasyon Konseyi’nde gerçekleştirilen oturumda, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’nın parçası hâline gelmesine ilişkin imzalanmış anlaşmalar ile onaylandı.
Federasyon Konseyi’nin onayı, parlamentonun alt kanadı Duma’nın da anlaşmaları onaylamasını ve dört yeni bölgenin Rusya’ya eklenmiş olması sebebiyle bazı anayasal düzenlemeleri kabul etmesini izledi.
Söz konusu anlaşmaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lugansk Halk Cumhuriyeti ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin liderleri ve Herson ile Zaporojye bölgelerinin idarecileriyle Kremlin Sarayı’nda cuma günü gerçekleştirilen törende imzalamıştı.