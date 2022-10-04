https://sputniknews.com.tr/20221004/federasyon-konseyi-donbass-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanma-anlasmalarini-onayladi-1061931015.html

Federasyon Konseyi, Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanma anlaşmalarını onayladı

Federasyon Konseyi, Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanma anlaşmalarını onayladı

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin yapılmış... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T10:47+0300

2022-10-04T10:47+0300

2022-10-04T10:59+0300

rusya

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duma

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donbass

zaporojye

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Federasyon Konseyi’nde gerçekleştirilen oturumda, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’nın parçası hâline gelmesine ilişkin imzalanmış anlaşmalar ile onaylandı. Federasyon Konseyi’nin onayı, parlamentonun alt kanadı Duma’nın da anlaşmaları onaylamasını ve dört yeni bölgenin Rusya’ya eklenmiş olması sebebiyle bazı anayasal düzenlemeleri kabul etmesini izledi. Söz konusu anlaşmaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lugansk Halk Cumhuriyeti ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin liderleri ve Herson ile Zaporojye bölgelerinin idarecileriyle Kremlin Sarayı’nda cuma günü gerçekleştirilen törende imzalamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221003/duma-donetsk-lugansk-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanma-anlasmalarini-onayladi-1061899088.html

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