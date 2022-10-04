https://sputniknews.com.tr/20221004/edirnede-emniyetin-sosyal-tesislerinin-girisinde-supheli-canta-alarmi-2-gozalti-1061926395.html

Edirne’de emniyetin sosyal tesislerinin girişinde şüpheli çanta alarmı: 2 gözaltı

Edirne’de emniyetin sosyal tesislerinin girişinde şüpheli çanta alarmı: 2 gözaltı

Edirne'de, Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal tesislerinin girişine bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Ekiplerin çantayı bırakıp kaçarken yakaladığı 4 kişiden... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T07:06+0300

2022-10-04T07:06+0300

2022-10-04T07:06+0300

türkiye

edirne

emniyet

şüpheli paket

şüpheli çanta

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nün Meriç Nehri kıyısında bulunan sosyal tesislerinin girişine dün saat 19.00 sıralarında bir grup, çanta bıraktıktan sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Tesis görevlisinin durumu fark edip bildirmesi üzerine polis ekipleri alarma geçti.Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kaçan ve 4 kişi oldukları belirlenen şüphelilerden 2’sini yakaladı, 2 kişi ise kayıplara karıştı. Çantada olası patlayıcı ihtimaline karşı, Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolu araç ve yaya trafiğine kapatılıp, geniş kapsamlı önlem alındı.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından bomba imha uzmanı ekipler geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede şüpheli çantanın içinde giysi ve gıda maddeleri olduğu belirlendi.Gözaltına alınan 2 kişinin yapılan incelemesinde Cezayir uyruklu oldukları tespit edildi. Kaçak göçmenlerden biri polisi verdiği ilk ifadede Yunanistan’a gitmek için geldiklerini belirterek, “Yunanistan’a gitmek isterken yolda polis aracı görünce panikledik. Arkadaşlarımızdan biri polisin şüphelenmemesi için üzerindeki çantayı attı. Burada polisi görünce kaçtık. Yunanistan’a gitmek istiyorduk” dedi.Gözaltındaki 2 kişiyle ilgili soruşturma sürürken, kaçan 2 göçmeni yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20220928/emniyet-genel-mudurlugu-bu-yil-yaklasik-170-bin-uyusturucu-olayina-mudahale-edildi-1061735295.html

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edirne, emniyet, şüpheli paket, şüpheli çanta