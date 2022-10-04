https://sputniknews.com.tr/20221004/chpli-erkek-mersinde-teror-orgutu-uyesi-diye-gozaltina-aldiklari-isci-sehit-cocugu-cikti-1061965543.html
CHP'li Erkek: Mersin'de 'terör örgütü üyesi' diye gözaltına aldıkları işçi, şehit çocuğu çıktı
CHP'li Erkek: Mersin'de 'terör örgütü üyesi' diye gözaltına aldıkları işçi, şehit çocuğu çıktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, katıldığı canlı yayında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan bir işçinin... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T22:52+0300
2022-10-04T22:52+0300
2022-10-04T22:52+0300
politika
mersin
gözaltı
terör
belediye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
operasyon
muharrem erkek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103243/05/1032430514_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c5ed595c91b83e1a7037f44c414c69ea.jpg
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Habertürk canlı yayınında 'Kübra Par'la Açık ve Net' programına konuk oldu.Erkek, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör operasyonunda gözaltına alınan bir kişinin şehit çocuğu olduğunu ifade etti.Muharrem Erkek, "Herkes terör örgütü üyesi oldu memlekette. Algı yaratacağız diye yargıyı silah olarak kullanıp operasyonlar yapıyorsunuz, insanların lekelenmeme hakkını ortadan kaldırıyor, yok ediyorsunuz. Ondan sonra salıvermek zorunda kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221004/mersinde-daire-baskaninin-tutuklandigi-sorusturmada-27-supheli-serbest-birakildi-1061923464.html
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103243/05/1032430514_203:0:1403:900_1920x0_80_0_0_9e6b44cc01b37434c9258feca7fe7c67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mersin, gözaltı, terör, belediye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), operasyon, muharrem erkek
mersin, gözaltı, terör, belediye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), operasyon, muharrem erkek
CHP'li Erkek: Mersin'de 'terör örgütü üyesi' diye gözaltına aldıkları işçi, şehit çocuğu çıktı
Abone ol
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, katıldığı canlı yayında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan bir işçinin şehit çocuğu olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Habertürk canlı yayınında 'Kübra Par'la Açık ve Net' programına konuk oldu.
Erkek, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör operasyonunda gözaltına alınan bir kişinin şehit çocuğu olduğunu ifade etti.
Muharrem Erkek, "Herkes terör örgütü üyesi oldu memlekette. Algı yaratacağız diye yargıyı silah olarak kullanıp operasyonlar yapıyorsunuz, insanların lekelenmeme hakkını ortadan kaldırıyor, yok ediyorsunuz. Ondan sonra salıvermek zorunda kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı.