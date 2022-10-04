https://sputniknews.com.tr/20221004/chpli-erkek-mersinde-teror-orgutu-uyesi-diye-gozaltina-aldiklari-isci-sehit-cocugu-cikti-1061965543.html

CHP'li Erkek: Mersin'de 'terör örgütü üyesi' diye gözaltına aldıkları işçi, şehit çocuğu çıktı

CHP'li Erkek: Mersin'de 'terör örgütü üyesi' diye gözaltına aldıkları işçi, şehit çocuğu çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, katıldığı canlı yayında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan bir işçinin... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T22:52+0300

2022-10-04T22:52+0300

2022-10-04T22:52+0300

politika

mersin

gözaltı

terör

belediye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

operasyon

muharrem erkek

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Habertürk canlı yayınında 'Kübra Par'la Açık ve Net' programına konuk oldu.Erkek, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör operasyonunda gözaltına alınan bir kişinin şehit çocuğu olduğunu ifade etti.Muharrem Erkek, "Herkes terör örgütü üyesi oldu memlekette. Algı yaratacağız diye yargıyı silah olarak kullanıp operasyonlar yapıyorsunuz, insanların lekelenmeme hakkını ortadan kaldırıyor, yok ediyorsunuz. Ondan sonra salıvermek zorunda kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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mersin, gözaltı, terör, belediye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), operasyon, muharrem erkek