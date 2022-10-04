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CHP'li Erkek: Mersin'de 'terör örgütü üyesi' diye gözaltına aldıkları işçi, şehit çocuğu çıktı
CHP'li Erkek: Mersin'de 'terör örgütü üyesi' diye gözaltına aldıkları işçi, şehit çocuğu çıktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, katıldığı canlı yayında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan bir işçinin... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T22:52+0300
2022-10-04T22:52+0300
politika
mersin
gözaltı
terör
belediye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
operasyon
muharrem erkek
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Habertürk canlı yayınında 'Kübra Par'la Açık ve Net' programına konuk oldu.Erkek, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör operasyonunda gözaltına alınan bir kişinin şehit çocuğu olduğunu ifade etti.Muharrem Erkek, "Herkes terör örgütü üyesi oldu memlekette. Algı yaratacağız diye yargıyı silah olarak kullanıp operasyonlar yapıyorsunuz, insanların lekelenmeme hakkını ortadan kaldırıyor, yok ediyorsunuz. Ondan sonra salıvermek zorunda kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221004/mersinde-daire-baskaninin-tutuklandigi-sorusturmada-27-supheli-serbest-birakildi-1061923464.html
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mersin, gözaltı, terör, belediye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), operasyon, muharrem erkek
mersin, gözaltı, terör, belediye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), operasyon, muharrem erkek

CHP'li Erkek: Mersin'de 'terör örgütü üyesi' diye gözaltına aldıkları işçi, şehit çocuğu çıktı

22:52 04.10.2022
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, katıldığı canlı yayında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan bir işçinin şehit çocuğu olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Habertürk canlı yayınında 'Kübra Par'la Açık ve Net' programına konuk oldu.
Erkek, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör operasyonunda gözaltına alınan bir kişinin şehit çocuğu olduğunu ifade etti.
Muharrem Erkek, "Herkes terör örgütü üyesi oldu memlekette. Algı yaratacağız diye yargıyı silah olarak kullanıp operasyonlar yapıyorsunuz, insanların lekelenmeme hakkını ortadan kaldırıyor, yok ediyorsunuz. Ondan sonra salıvermek zorunda kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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