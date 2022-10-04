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https://sputniknews.com.tr/20221004/borisov-muhalefete-koalisyon-teklif-etti-hakimiyet-icin-degil-birlik-aramak-icin-dogru-zaman-1061954730.html
Borisov, muhalefete koalisyon teklif etti: 'Hakimiyet için değil, birlik aramak için doğru zaman'
Borisov, muhalefete koalisyon teklif etti: 'Hakimiyet için değil, birlik aramak için doğru zaman'
Eski Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, muhalefeti hükümet kurma konusunda müzakerelere davet etti. Bulgarların yaklaşık yüzde 80'inin yeni bir seçim yerine... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T18:53+0300
2022-10-04T18:53+0300
bulgaristan
boyko borisov
dünya
koalisyon
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Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin seçimi ilk sırada bitirmesinin ardından eski Başbakan Borisov, başbakan, kabine bakanı veya milletvekili olmak istemediğini belirtti.Bulgarların yaklaşık yüzde 80'inin yeni bir seçim yerine yeni bir hükümet görmek istediğini ifade eden Borisov, "Şimdi hakimiyet için değil, birlik aramak için doğru zaman" dedi.Borisov, parti uzmanlarının, ana dış ve iç politika konularında potansiyel koalisyon ortakları arasında ortak bir zemin aramasına izin vermeyi önerdi.Yeni kabinenin dört yıllık bir dönemi tamamlama kabiliyeti göz önünde bulundurularak oluşturulması gerektiğini vurgulayan Borisov, "Halkın bu kış hayatta kalabilmesi için bir hükümet kurmakta ısrar ediyoruz" ifadesini kullandı.Bulgaristan'da, son 1,5 yılda 4'üncü kez genel seçim için sandık başına giden halk 2 Ekim'de, 22 siyasi parti ve 6 koalisyonun adayları arasında oy kullanmıştı.Genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi GERB seçimi ilk sırada bitirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221002/bulgaristanda-genel-secimler-sandik-cikis-anketlerine-gore-borisovun-partisi-ilk-sirada--1061874238.html
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bulgaristan, boyko borisov, koalisyon
bulgaristan, boyko borisov, koalisyon

Borisov, muhalefete koalisyon teklif etti: 'Hakimiyet için değil, birlik aramak için doğru zaman'

18:53 04.10.2022
© AFP 2022Boyko Borisov
Boyko Borisov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022
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Eski Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, muhalefeti hükümet kurma konusunda müzakerelere davet etti. Bulgarların yaklaşık yüzde 80'inin yeni bir seçim yerine yeni bir hükümet görmek istediğini ifade eden Borisov, "Şimdi hakimiyet için değil, birlik aramak için doğru zaman" dedi.
Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin seçimi ilk sırada bitirmesinin ardından eski Başbakan Borisov, başbakan, kabine bakanı veya milletvekili olmak istemediğini belirtti.
Bulgarların yaklaşık yüzde 80'inin yeni bir seçim yerine yeni bir hükümet görmek istediğini ifade eden Borisov, "Şimdi hakimiyet için değil, birlik aramak için doğru zaman" dedi.
Borisov, parti uzmanlarının, ana dış ve iç politika konularında potansiyel koalisyon ortakları arasında ortak bir zemin aramasına izin vermeyi önerdi.
Yeni kabinenin dört yıllık bir dönemi tamamlama kabiliyeti göz önünde bulundurularak oluşturulması gerektiğini vurgulayan Borisov, "Halkın bu kış hayatta kalabilmesi için bir hükümet kurmakta ısrar ediyoruz" ifadesini kullandı.
Bulgaristan'da, son 1,5 yılda 4'üncü kez genel seçim için sandık başına giden halk 2 Ekim'de, 22 siyasi parti ve 6 koalisyonun adayları arasında oy kullanmıştı.
Genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi GERB seçimi ilk sırada bitirmişti.
Boyko Borisov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
DÜNYA
Bulgaristan’da sandık çıkış anketlerine göre Borisov’un partisi seçimleri ilk sırada bitirdi
2 Ekim, 20:11
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