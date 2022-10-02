https://sputniknews.com.tr/20221002/bulgaristanda-genel-secimler-sandik-cikis-anketlerine-gore-borisovun-partisi-ilk-sirada--1061874238.html

Bulgaristan’da sandık çıkış anketlerine göre Borisov’un partisi seçimleri ilk sırada bitirdi

Bulgaristan’da sandık çıkış anketlerine göre Borisov’un partisi seçimleri ilk sırada bitirdi

Bulgaristan’da yapılan genel seçimleri, sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi GERB ilk sırada bitirdi. 02.10.2022, Sputnik Türkiye

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bulgaristan

genel seçim

boyko borisov

dünya

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Bulgaristan’da sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), genel seçimleri ilk sırada bitirdi. Sandıklar saat 20.00’de kapandı.Bulgaristan'da seçmenler, ülkenin 240 üyeli 48. Meclisinin milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitti.Nüfusu 6 milyon 520 bin olan Bulgaristan'da genel seçime katılan 22 siyasi parti ve 6 koalisyon, 5 bin 334 aday gösterdi.Yurt içinde 11 bin 600, yurt dışında ise 166'sı Türkiye'de olmak üzere toplam 755 yerde sandık kuruldu.

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