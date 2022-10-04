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https://sputniknews.com.tr/20221004/beyaz-saray-stratejik-rezervden-yeni-petrol-salimi-olmayacak-1061964485.html
Beyaz Saray: Stratejik rezervden yeni petrol salımı olmayacak
Beyaz Saray: Stratejik rezervden yeni petrol salımı olmayacak
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin piyasaya günde 1 milyon varil petrol salma süresinin bu ay içinde bitmesinin ardından stratejik rezervden yeni... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T22:29+0300
2022-10-04T22:29+0300
ekonomi
abd
petrol
varil
karine jean-pierre
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Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında mart ayında açıklanan plan dahilinde piyasaya günde 1 milyon varil salınması konusunu değerlendirdi.Bu sürenin ay sonunda biteceğine işaret eden Jean-Pierre, "Stratejik petrol rezervinden yeni petrol salımı düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.Jean-Pierre, bu durumda ülkedeki benzin fiyatlarının tekrar yükseleceğinden endişe edip etmediklerinin sorulması üzerine ise "Benzin fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdi.ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyedeABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.ABD yönetimi, eylül ayında da stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağını açıklamıştı.Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220926/brent-petrol-14-ocaktan-bu-yana-ilk-defa-85-dolarin-altina-dustu-1061618647.html
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abd, petrol, varil, karine jean-pierre
abd, petrol, varil, karine jean-pierre

Beyaz Saray: Stratejik rezervden yeni petrol salımı olmayacak

22:29 04.10.2022
© REUTERS / Angus MordantABD'nin Teksas eyaletinde ham petrol çıkaran bir pompa
ABD'nin Teksas eyaletinde ham petrol çıkaran bir pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© REUTERS / Angus Mordant
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin piyasaya günde 1 milyon varil petrol salma süresinin bu ay içinde bitmesinin ardından stratejik rezervden yeni petrol salınmayacağını söyledi.
Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında mart ayında açıklanan plan dahilinde piyasaya günde 1 milyon varil salınması konusunu değerlendirdi.
Bu sürenin ay sonunda biteceğine işaret eden Jean-Pierre, "Stratejik petrol rezervinden yeni petrol salımı düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.
Jean-Pierre, bu durumda ülkedeki benzin fiyatlarının tekrar yükseleceğinden endişe edip etmediklerinin sorulması üzerine ise "Benzin fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdi.

ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyede

ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.
Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.
ABD yönetimi, eylül ayında da stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağını açıklamıştı.
Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.
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