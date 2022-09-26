https://sputniknews.com.tr/20220926/brent-petrol-14-ocaktan-bu-yana-ilk-defa-85-dolarin-altina-dustu-1061618647.html

Brent petrol 14 Ocak'tan bu yana ilk defa 85 doların altına düştü

Brent petrol 14 Ocak'tan bu yana ilk defa 85 doların altına düştü

Brent petrolün varil fiyatının 14 Ocak'tan bu yana ilk defa 85 doların altına düştüğü bildirildi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T10:05+0300

2022-09-26T10:05+0300

2022-09-26T10:05+0300

ekonomi

brent petrol

fiyat

borsa

wti petrolü

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Brent petrolün varil fiyatı, pazartesi günü Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda (ICE) kasım vadeli işlemler için 14 Ocak 2022'den bu yana ilk defa 85 doların altına indi.Türkiye saatiyle 09.14'te brent petrol, yüzde 1.44 değer kaybederek 84.91 dolar seviyesine geriledi.Fiyat düşüşü saat 09.25 sıralarında hızlandı ve brent petrolün varil başına 84.7 dolar seviyesine geldiği gözlemlendi.Öte yandan Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili aynı zaman aralığında yüzde 1.83'lük bir düşüş yaşayarak 77.33 dolara düştü.

https://sputniknews.com.tr/20220920/abd-stratejik-petrol-rezervinden-10-milyon-varile-kadar-petrol-satacak-1061397375.html

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brent petrol, fiyat, borsa, wti petrolü