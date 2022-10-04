https://sputniknews.com.tr/20221004/belcikanin-cizgi-roman-kahramanli-yeni-pasaportlari-ankarada-tanitildi-1061924925.html

Belçika'nın çizgi roman kahramanlı yeni pasaportları Ankara'da tanıtıldı

Belçika'nın çizgi roman kahramanlı yeni pasaportları Ankara'da tanıtıldı

Belçika'nın ünlü çizgi roman karakterlerinin çizimlerinin yer aldığı yeni pasaportları Ankara'daki etkinlikte tanıtıldı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T05:00+0300

2022-10-04T05:00+0300

2022-10-04T05:00+0300

dünya

belçika

çizgi roman

karakter

pasaport

ankara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1061925036_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_76e667d2403ef35d6aa272a98df4cb28.jpg

Red Kit, Tenten ve Şirinler gibi dünyaca ünlü 14 çizgi roman kahramanının yer aldığı pasaportlardan örnekler, iş birliği yapılan Institut Français Ankara'nın merkezinde tanıtıldı.Serginin açılışında konuşan Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen, yeni pasaportların Belçika kültürünü en iyi yansıtacak şekilde tasarlandığını belirtti.Huynen, "Belçika pasaportu bizim için bir gurur kaynağıdır. Çünkü yakın zamanda alanında en iyi yeni pasaport ödülünü kazanmıştır. Bu vesilesiyle Belçika'nın yeni pasaportu çok güvenli bir belgenin cüretkar bir tasarımı olarak tanımlanmıştır" ifadelerini kullandı.Belçika çizgi romanlarından toplam 14 karakterin yer aldığı pasaportların ortak teması gezi olarak belirlendi.İki katman halinde basılan yeni pasaportlar sadece ultraviyole ışık altında okunabiliyor.Pasaportlar, eski sürümdeki 24 güvenlik unsuruna kıyasla en az 48 güvenlik ögesini daha entegre edebiliyor.Diplomatik misyon temsilcileri ve davetlilerin katıldığı sergi 28 Ekim'e kadar Institut Français Ankara'da ziyarete açık olacak.

https://sputniknews.com.tr/20220430/cizgi-roman-sanatcisi-neal-adams-80-yasinda-hayatini-kaybetti-1055982231.html

belçika

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belçika, çizgi roman, karakter, pasaport, ankara