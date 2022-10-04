Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221004/ak-partili-tayyardan-kilicdarogluna-aslolan-yasa-degil-vesayetcilerle-is-tutmamaktir-1061923651.html
AK Partili Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır'
AK Partili Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır'
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsü yarasını sonsuza dek kapatacak adımı atıyoruz" diyerek duyurduğu kanun teklifine... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T02:31+0300
2022-10-04T02:44+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
şamil tayyar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101654/71/1016547105_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_78ac11c8574f24a2ef4d537ff894c251.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi açıklamasının ardından AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar Twitter üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.Tayyar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi, grup toplantısından hemen sonra, TBMM'ye sunacağız"" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221003/ak-partiden-kilicdaroglunun-basortusu-aciklamasina-yanit-ya-hakiki-ozur-dileyin-ya-da-sukut-edin-1061917918.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101654/71/1016547105_136:0:904:576_1920x0_80_0_0_4c063ef4db051374acd3b861e3ceb31f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), şamil tayyar
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), şamil tayyar

AK Partili Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır'

02:31 04.10.2022 (güncellendi: 02:44 04.10.2022)
© AA / ArşivŞamil Tayyar
Şamil Tayyar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AA / Arşiv
Abone olTelegram
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsü yarasını sonsuza dek kapatacak adımı atıyoruz" diyerek duyurduğu kanun teklifine ilişkin, "Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi açıklamasının ardından AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar Twitter üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Tayyar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Anayasa ve yasalarımızda başörtüsü yasağı yoktur. Vesayetçi anlayışın laiklik bahanesiyle uyguladığı yasak vardı. Bu konudaki yasayı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götürüp iptal ettiren CHP’ydi. Yasak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti’yle aşıldı. Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi, grup toplantısından hemen sonra, TBMM'ye sunacağız"" demişti.
Özlem Zengin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
POLİTİKA
AK Parti'den Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasına yanıt: Ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin
Dün, 22:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала