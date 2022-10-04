https://sputniknews.com.tr/20221004/ak-partili-tayyardan-kilicdarogluna-aslolan-yasa-degil-vesayetcilerle-is-tutmamaktir-1061923651.html
AK Partili Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır'
AK Partili Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır'
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsü yarasını sonsuza dek kapatacak adımı atıyoruz" diyerek duyurduğu kanun teklifine... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T02:31+0300
2022-10-04T02:31+0300
2022-10-04T02:44+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
şamil tayyar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101654/71/1016547105_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_78ac11c8574f24a2ef4d537ff894c251.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi açıklamasının ardından AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar Twitter üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.Tayyar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi, grup toplantısından hemen sonra, TBMM'ye sunacağız"" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221003/ak-partiden-kilicdaroglunun-basortusu-aciklamasina-yanit-ya-hakiki-ozur-dileyin-ya-da-sukut-edin-1061917918.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101654/71/1016547105_136:0:904:576_1920x0_80_0_0_4c063ef4db051374acd3b861e3ceb31f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), şamil tayyar
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), şamil tayyar
AK Partili Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır'
02:31 04.10.2022 (güncellendi: 02:44 04.10.2022) Abone ol
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsü yarasını sonsuza dek kapatacak adımı atıyoruz" diyerek duyurduğu kanun teklifine ilişkin, "Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi açıklamasının ardından AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar Twitter üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Tayyar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Anayasa ve yasalarımızda başörtüsü yasağı yoktur. Vesayetçi anlayışın laiklik bahanesiyle uyguladığı yasak vardı. Bu konudaki yasayı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götürüp iptal ettiren CHP’ydi. Yasak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti’yle aşıldı. Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır.
Ne olmuştu?
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi, grup toplantısından hemen sonra, TBMM'ye sunacağız"" demişti.