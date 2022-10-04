https://sputniknews.com.tr/20221004/ak-partili-tayyardan-kilicdarogluna-aslolan-yasa-degil-vesayetcilerle-is-tutmamaktir-1061923651.html

AK Partili Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır'

AK Partili Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır'

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsü yarasını sonsuza dek kapatacak adımı atıyoruz" diyerek duyurduğu kanun teklifine... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T02:31+0300

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türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

şamil tayyar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi açıklamasının ardından AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar Twitter üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.Tayyar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi, grup toplantısından hemen sonra, TBMM'ye sunacağız"" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20221003/ak-partiden-kilicdaroglunun-basortusu-aciklamasina-yanit-ya-hakiki-ozur-dileyin-ya-da-sukut-edin-1061917918.html

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