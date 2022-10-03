https://sputniknews.com.tr/20221003/ak-partiden-kilicdaroglunun-basortusu-aciklamasina-yanit-ya-hakiki-ozur-dileyin-ya-da-sukut-edin-1061917918.html

AK Parti'den Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasına yanıt: Ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin

AK Parti'den Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasına yanıt: Ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin

AK Partili Zengin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası “Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T22:55+0300

2022-10-03T22:55+0300

2022-10-03T23:03+0300

ak parti

özlem zengin

başörtüsü

kemal kılıçdaroğlu

politika

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklfi açıklamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Zengin, "Türkiye’de kanunsuz hukuksuz yaratıcısı icracısı iknacısı olduğunuz “Başörtüsü” yasakları size rağmen nihayet bulmuştur. Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221003/kilicdaroglu-bazi-seyler-yurek-ister-o-yurek-benim-yol-arkadaslarimda-var-1061913495.html

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ak parti, özlem zengin, başörtüsü, kemal kılıçdaroğlu