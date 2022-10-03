https://sputniknews.com.tr/20221003/ak-partiden-kilicdaroglunun-basortusu-aciklamasina-yanit-ya-hakiki-ozur-dileyin-ya-da-sukut-edin-1061917918.html
AK Parti'den Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasına yanıt: Ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin
AK Parti'den Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasına yanıt: Ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin
AK Partili Zengin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası “Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T22:55+0300
2022-10-03T22:55+0300
2022-10-03T23:03+0300
ak parti
özlem zengin
başörtüsü
kemal kılıçdaroğlu
politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklfi açıklamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Zengin, "Türkiye’de kanunsuz hukuksuz yaratıcısı icracısı iknacısı olduğunuz “Başörtüsü” yasakları size rağmen nihayet bulmuştur. Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221003/kilicdaroglu-bazi-seyler-yurek-ister-o-yurek-benim-yol-arkadaslarimda-var-1061913495.html
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ak parti, özlem zengin, başörtüsü, kemal kılıçdaroğlu
ak parti, özlem zengin, başörtüsü, kemal kılıçdaroğlu
AK Parti'den Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasına yanıt: Ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin
22:55 03.10.2022 (güncellendi: 23:03 03.10.2022) Abone ol
AK Partili Zengin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası “Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin" paylaşımında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklfi açıklamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Zengin, "Türkiye’de kanunsuz hukuksuz yaratıcısı icracısı iknacısı olduğunuz “Başörtüsü” yasakları size rağmen nihayet bulmuştur. Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin" ifadelerine yer verdi.