Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221003/ak-partiden-kilicdaroglunun-basortusu-aciklamasina-yanit-ya-hakiki-ozur-dileyin-ya-da-sukut-edin-1061917918.html
AK Parti'den Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasına yanıt: Ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin
AK Parti'den Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasına yanıt: Ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin
AK Partili Zengin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası “Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T22:55+0300
2022-10-03T23:03+0300
ak parti
özlem zengin
başörtüsü
kemal kılıçdaroğlu
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043871544_0:81:1201:756_1920x0_80_0_0_3775d746a96d1929e887f26876d42934.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklfi açıklamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Zengin, "Türkiye’de kanunsuz hukuksuz yaratıcısı icracısı iknacısı olduğunuz “Başörtüsü” yasakları size rağmen nihayet bulmuştur. Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221003/kilicdaroglu-bazi-seyler-yurek-ister-o-yurek-benim-yol-arkadaslarimda-var-1061913495.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043871544_42:0:1157:836_1920x0_80_0_0_caefa59f49e6da0f0324912806ca26ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, özlem zengin, başörtüsü, kemal kılıçdaroğlu
ak parti, özlem zengin, başörtüsü, kemal kılıçdaroğlu

AK Parti'den Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasına yanıt: Ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin

22:55 03.10.2022 (güncellendi: 23:03 03.10.2022)
© AA / Aytaç Ünal Özlem Zengin
Özlem Zengin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AA / Aytaç Ünal
Abone olTelegram
AK Partili Zengin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası “Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin" paylaşımında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklfi açıklamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Zengin, "Türkiye’de kanunsuz hukuksuz yaratıcısı icracısı iknacısı olduğunuz “Başörtüsü” yasakları size rağmen nihayet bulmuştur. Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin" ifadelerine yer verdi.
TBMM 27. Dönem 6. Yasama yılı açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü açıklaması': Yarın itibarıyla kanun teklifimizi TBMM'ye sunuyoruz
21:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала