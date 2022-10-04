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SON DAKİKA | 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger kazandı
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https://sputniknews.com.tr/20221004/2022-nobel-fizik-odulunu-bilim-insanlari-alain-aspect-john-clauser-ve-anton-zeilinger-kazandi-1061938317.html
2022 Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger kazandı
2022 Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger kazandı
Bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanları Alain Aspect, John F. Clauser ve Anton Zeilinger'in kazandığı duyuruldu. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T12:57+0300
2022-10-04T13:03+0300
dünya
nobel
nobel fizik ödülü
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Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri, Fransa'dan Alain Aspect, ABD'den John F. Clauser ve Avusturya'dan Anton Zeilinger oldu.Bilim insanlarının bu ödüle kuantum bilgi bilimi üzerine yaptıkları çalışmalar sebebiyle layık görüldüğü kaydedildi.
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nobel, nobel fizik ödülü
nobel, nobel fizik ödülü

2022 Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger kazandı

12:57 04.10.2022 (güncellendi: 13:03 04.10.2022)
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Bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanları Alain Aspect, John F. Clauser ve Anton Zeilinger'in kazandığı duyuruldu.
Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri, Fransa'dan Alain Aspect, ABD'den John F. Clauser ve Avusturya'dan Anton Zeilinger oldu.
Bilim insanlarının bu ödüle kuantum bilgi bilimi üzerine yaptıkları çalışmalar sebebiyle layık görüldüğü kaydedildi.
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