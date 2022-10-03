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2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı
2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı
Nobel Ödülü'nün bu yılki kazananı veya kazananları İsveç'in Stockholm kentindeki Karolinska Enstitüsü'nde açıklanıyor. Buna göre, 2022 Nobel Tıp Ödülü'nün... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
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Nobel Tıp Ödülü'nün 2022 yılındaki kazananı bilim insanı Svante Paabo oldu.Paabo, bu yılın 'Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü'ne, 'soyu tükenmiş homininlerin genleri ve insan evrimi' başlıklı çalışmasıyla layık bulundu.
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2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı

12:44 03.10.2022 (güncellendi: 13:14 03.10.2022)
© AFP 2022 / Jonathan NACKSTRANDNobel ödülü
Nobel ödülü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / Jonathan NACKSTRAND
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Nobel Ödülü'nün bu yılki kazananı veya kazananları İsveç'in Stockholm kentindeki Karolinska Enstitüsü'nde açıklanıyor. Buna göre, 2022 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananı, insan evrimiyle ilgili çalışmalarıyla bilinen İsveçli biyolog Svante Paabo oldu.
Nobel Tıp Ödülü'nün 2022 yılındaki kazananı bilim insanı Svante Paabo oldu.
Paabo, bu yılın 'Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü'ne, 'soyu tükenmiş homininlerin genleri ve insan evrimi' başlıklı çalışmasıyla layık bulundu.
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