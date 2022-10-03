https://sputniknews.com.tr/20221003/2022-nobel-tip-odulunu-isvecli-biyolog-svante-paabo-kazandi-1061893343.html

2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı

2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı

Nobel Ödülü'nün bu yılki kazananı veya kazananları İsveç'in Stockholm kentindeki Karolinska Enstitüsü'nde açıklanıyor. Buna göre, 2022 Nobel Tıp Ödülü'nün... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T12:44+0300

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Nobel Tıp Ödülü'nün 2022 yılındaki kazananı bilim insanı Svante Paabo oldu.Paabo, bu yılın 'Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü'ne, 'soyu tükenmiş homininlerin genleri ve insan evrimi' başlıklı çalışmasıyla layık bulundu.

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