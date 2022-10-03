https://sputniknews.com.tr/20221003/van-golunde-olusan-adaciklarda-bisiklet-surerek-su-seviyesinin-dusmesine-dikkat-cektiler-1061881257.html

Van Gölü'nde oluşan adacıklarda bisiklet sürerek su seviyesinin düşmesine dikkat çektiler

Van Gölü'nde oluşan adacıklarda bisiklet sürerek su seviyesinin düşmesine dikkat çektiler

Van'da bisiklet tutkunları, su seviyesindeki düşüşe dikkati çekmek amacıyla Van Gölü'nün kıyılarında oluşan adacıklarda bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı. 03.10.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

van gölü

bisiklet

kuraklık

iklim değişikliği

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Masmavi suları, eşsiz koyları ve doğal güzellikleriyle bölgenin en önemli turizm değerlerinden biri olan Van Gölü'nde, küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık sonucu su seviyesindeki düşüş sürüyor.Metrelerce çekilmenin yaşandığı Van Gölü'nün kıyılarında, eski yapılar ve araziler tekrar su yüzüne çıkarken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesindeki sahilde küçük adacıklar oluştu.Bisiklet tutkunları da Van Gölü'ndeki çekilmeye ve küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla çekilmenin yaşadığı bölgeye giderek suyun sığ olduğu bölgeler ile adacıklarda bisiklet sürdü.Üniversitedeki öğrenciler de suyun sığ olduğu bölgelerde yürüdü, fotoğraf çektirdi.'Suyun çekildiği bölgelerde bisiklet sürdük'Arkadaşları ile göl üzerinde bisikletle gezen Erkan Kumrioğlu, AA muhabirine, göldeki çekilmenin boyutunun her geçen gün arttığını söyledi.Üniversite sahilinde de çekilmenin yaşandığını anlatan Kumrioğlu, şunları kaydetti:Van'a ilk kez geldiğini belirten Serkan Akçan da kenti çok beğendiklerini söyledi.Van Gölü'nün üniversite yerleşkesindeki sahilin çok güzel olduğunu dile getiren Akçan, göldeki çekilmenin üzücü olduğunu ifade etti.Gülis Akçan, "Çekilmenin olduğu yerlerde dolaştık, fotoğraf çektirdik" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221002/40-yilin-en-buyuk-kurakligi-109-fil-hayatini-kaybetti-1061856319.html

van gölü

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