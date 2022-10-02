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40 yılın en büyük kuraklığı: Kenya'da 109 fil hayatını kaybetti
40 yılın en büyük kuraklığı: Kenya'da 109 fil hayatını kaybetti
Kenya'nın Tsavo Milli Parkı'nda son bir yılda kuraklık nedeniyle 109 fil hayatını kaybetti. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T10:54+0300
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fil
yaşam
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kuraklık
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Doğu Afrika'da kuraklık hayvanları ve insanları etkilemeye devam ediyor. Kenya'nın en büyük parklarından biri olan Tsavo Milli Parkı'nda son bir yılda kuraklık nedeniyle 109 fil hayatını kaybetti.Uzmanlar, söz konusu kuraklığın Afrika'nın doğu kesimindeki son 40 yılın en kötü kuraklık olduğunu söylüyor.Afrika Yaban Hayatı Vakfı'nın Kenya Direktörü Nancy Githaiga yaptığı açıklamada, Kenya'nın en büyük parklarından biri olan Tsavo Milli Parkı'nda son bir yılda 109 filin öldüğünü belirtti. Save the Elephants CEO'su Lain Douglas-Hamilton ise yaptığı açıklamada Kenya'daki kuraklığın 2023'e kadar uzayabileceğinden endişe edildiğini ifade etti.2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede, peş peşe yağmur dönemlerinde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi yeni gıda krizini tetikledi. Yaklaşık 13 milyon kişi açıkla mücadele etti.
https://sputniknews.com.tr/20210702/bengal-korfezine-kacan-2-fil-kurtarildi-1044864915.html
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fil, kenya, kuraklık
fil, kenya, kuraklık

40 yılın en büyük kuraklığı: Kenya'da 109 fil hayatını kaybetti

10:54 02.10.2022 (güncellendi: 11:01 02.10.2022)
© AFP 2022 / JANE WYNYARDKenya’da bir fil, eşine az rastlanır şekilde ikiz doğurdu
Kenya’da bir fil, eşine az rastlanır şekilde ikiz doğurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / JANE WYNYARD
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Kenya'nın Tsavo Milli Parkı'nda son bir yılda kuraklık nedeniyle 109 fil hayatını kaybetti.
Doğu Afrika'da kuraklık hayvanları ve insanları etkilemeye devam ediyor. Kenya'nın en büyük parklarından biri olan Tsavo Milli Parkı'nda son bir yılda kuraklık nedeniyle 109 fil hayatını kaybetti.
Uzmanlar, söz konusu kuraklığın Afrika'nın doğu kesimindeki son 40 yılın en kötü kuraklık olduğunu söylüyor.
Afrika Yaban Hayatı Vakfı'nın Kenya Direktörü Nancy Githaiga yaptığı açıklamada, Kenya'nın en büyük parklarından biri olan Tsavo Milli Parkı'nda son bir yılda 109 filin öldüğünü belirtti. Save the Elephants CEO'su Lain Douglas-Hamilton ise yaptığı açıklamada Kenya'daki kuraklığın 2023'e kadar uzayabileceğinden endişe edildiğini ifade etti.
2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede, peş peşe yağmur dönemlerinde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi yeni gıda krizini tetikledi. Yaklaşık 13 milyon kişi açıkla mücadele etti.
Elephants led to safety after Bangladesh beach ordeal - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2021
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