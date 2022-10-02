https://sputniknews.com.tr/20221002/40-yilin-en-buyuk-kurakligi-109-fil-hayatini-kaybetti-1061856319.html

40 yılın en büyük kuraklığı: Kenya'da 109 fil hayatını kaybetti

40 yılın en büyük kuraklığı: Kenya'da 109 fil hayatını kaybetti

Kenya'nın Tsavo Milli Parkı'nda son bir yılda kuraklık nedeniyle 109 fil hayatını kaybetti. 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T10:54+0300

2022-10-02T10:54+0300

2022-10-02T11:01+0300

fil

yaşam

kenya

kuraklık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052950083_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_8715628967ead0c113e6552a2d3b5841.jpg

Doğu Afrika'da kuraklık hayvanları ve insanları etkilemeye devam ediyor. Kenya'nın en büyük parklarından biri olan Tsavo Milli Parkı'nda son bir yılda kuraklık nedeniyle 109 fil hayatını kaybetti.Uzmanlar, söz konusu kuraklığın Afrika'nın doğu kesimindeki son 40 yılın en kötü kuraklık olduğunu söylüyor.Afrika Yaban Hayatı Vakfı'nın Kenya Direktörü Nancy Githaiga yaptığı açıklamada, Kenya'nın en büyük parklarından biri olan Tsavo Milli Parkı'nda son bir yılda 109 filin öldüğünü belirtti. Save the Elephants CEO'su Lain Douglas-Hamilton ise yaptığı açıklamada Kenya'daki kuraklığın 2023'e kadar uzayabileceğinden endişe edildiğini ifade etti.2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede, peş peşe yağmur dönemlerinde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi yeni gıda krizini tetikledi. Yaklaşık 13 milyon kişi açıkla mücadele etti.

https://sputniknews.com.tr/20210702/bengal-korfezine-kacan-2-fil-kurtarildi-1044864915.html

kenya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fil, kenya, kuraklık