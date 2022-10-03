https://sputniknews.com.tr/20221003/rusyada-donbass-ile-kulturel-butunlesmeyle-ilgili-projelere-mali-destek-saglanacak-1061913328.html
Rusya'da Donbass ile kültürel bütünleşmeyle ilgili projelere mali destek sağlanacak
Rusya'da Donbass ile kültürel bütünleşmeyle ilgili projelere mali destek sağlanacak
Rusya Devlet Başkanlığı Kültürel Girişimler Fonu, her yıl düzenledikleri proje yarışmanın bu yılki listesine, Donbass ve kurtarılan diğer topraklarla kültürel... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T21:03+0300
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Rusya Devlet Başkanlığı Kültürel Girişimler Fonu’nun açıklamasında, “Şimdi, ana yarışmada eskisi gibi sekiz değil dokuz dalda başvurular alınacak. Eklenen dal, Donbass ve kurtarılan topraklarla kültürel bütünleşmeye yönelik” ifadesine yer verildi.“Birlikteyiz” adlı dalda, Rusya’ya yeni katılan bölgelerin ortak kültür ve eğitim alanına entegre olmasını sağlayacak, kültürler arası ilişkilerin, topluluk ve birlik duygusunun gelişimine yardımcı olacak ve kahramanlık, özveri ve cesaretle ilgili projeler yer alabilecek.Yarışmaya sivil toplum örgütleri, şirketler, belediye kuruluşları ve bireysel girişimciler katılabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/canli--donetsk-lugansk-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanacagi-toren-kremlinde-basladi-1061798037.html
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rusya, donbass, bağımsızlık referandumu
rusya, donbass, bağımsızlık referandumu
Rusya'da Donbass ile kültürel bütünleşmeyle ilgili projelere mali destek sağlanacak
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Rusya Devlet Başkanlığı Kültürel Girişimler Fonu, her yıl düzenledikleri proje yarışmanın bu yılki listesine, Donbass ve kurtarılan diğer topraklarla kültürel entegrasyonu konu alan “Birlikteyiz” adlı yeni dalın eklendiğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanlığı Kültürel Girişimler Fonu’nun açıklamasında, “Şimdi, ana yarışmada eskisi gibi sekiz değil dokuz dalda başvurular alınacak. Eklenen dal, Donbass ve kurtarılan topraklarla kültürel bütünleşmeye yönelik” ifadesine yer verildi.
“Birlikteyiz” adlı dalda, Rusya’ya yeni katılan bölgelerin ortak kültür ve eğitim alanına entegre olmasını sağlayacak, kültürler arası ilişkilerin, topluluk ve birlik duygusunun gelişimine yardımcı olacak ve kahramanlık, özveri ve cesaretle ilgili projeler yer alabilecek.
Yarışmaya sivil toplum örgütleri, şirketler, belediye kuruluşları ve bireysel girişimciler katılabiliyor.