https://sputniknews.com.tr/20221003/rusyada-donbass-ile-kulturel-butunlesmeyle-ilgili-projelere-mali-destek-saglanacak-1061913328.html

Rusya'da Donbass ile kültürel bütünleşmeyle ilgili projelere mali destek sağlanacak

Rusya'da Donbass ile kültürel bütünleşmeyle ilgili projelere mali destek sağlanacak

Rusya Devlet Başkanlığı Kültürel Girişimler Fonu, her yıl düzenledikleri proje yarışmanın bu yılki listesine, Donbass ve kurtarılan diğer topraklarla kültürel... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T21:03+0300

2022-10-03T21:03+0300

2022-10-03T21:03+0300

dünya

rusya

donbass

bağımsızlık referandumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061563609_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_56288d14503d22b4ca6f55b9d3b3f324.jpg

Rusya Devlet Başkanlığı Kültürel Girişimler Fonu’nun açıklamasında, “Şimdi, ana yarışmada eskisi gibi sekiz değil dokuz dalda başvurular alınacak. Eklenen dal, Donbass ve kurtarılan topraklarla kültürel bütünleşmeye yönelik” ifadesine yer verildi.“Birlikteyiz” adlı dalda, Rusya’ya yeni katılan bölgelerin ortak kültür ve eğitim alanına entegre olmasını sağlayacak, kültürler arası ilişkilerin, topluluk ve birlik duygusunun gelişimine yardımcı olacak ve kahramanlık, özveri ve cesaretle ilgili projeler yer alabilecek.Yarışmaya sivil toplum örgütleri, şirketler, belediye kuruluşları ve bireysel girişimciler katılabiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220930/canli--donetsk-lugansk-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanacagi-toren-kremlinde-basladi-1061798037.html

rusya

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, donbass, bağımsızlık referandumu