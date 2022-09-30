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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/canli--donetsk-lugansk-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanacagi-toren-kremlinde-basladi-1061798037.html
CANLI | Putin, Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı
CANLI | Putin, Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı
Rusya lideri Putin, Kremlin’de düzenlenen törende, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasını içeren... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T15:22+0300
2022-09-30T16:23+0300
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rusya, ukrayna, donetsk, lugansk, herson, zaporojye, kremlin, vladimir putin, imza töreni, referandum, новый онлайн для белой редактуры
Kremlin'de yapılan DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanma anlaşmaları imza töreni - Sputnik Türkiye

CANLI | Putin, Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı

15:22 30.09.2022 (güncellendi: 16:23 30.09.2022)
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Rusya lideri Putin, Kremlin’de düzenlenen törende, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaları imzaladı.
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların imzalanacağı tören, Kremlin Sarayı’nda gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törende bölgelerin Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaları imzaladı.
Söz konusu tören, Putin’in dün gece imzaladığı bir kararname ile Rusya’nın Herson ve Zaporojye’yi bağımsız bölgeler olarak tanımasını izliyor. Rusya, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığınıysa şubat ayı sonunda tanıdı.
Dört bölgede düzenlenen referandumlarda, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) halkın yüzde 99.23’ü, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) seçmenlerin yüzde 98.42’si, Herson’da yerel halkın yüzde 87.05’i ve Zaporojye’de halkın yüzde 93.11’i oylarını Rusya’ya bağlanmaktan yana kullanmıştı.
İmza töreninden gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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16:30 30.09.2022
Kadirov gözyaşlarını tutamadı
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, Donbass'ta hayatını kaybedenler için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından gözyaşlarını tutamadı.
16:15 30.09.2022
15:58 30.09.2022
Rusya lideri Putin, Kremlin’de düzenlenen törende, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaları imzaladı.
Putin'in ardından anlaşmalar, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik, Zaporojye Bölgesi lideri Yevgeniy Balitskiy ve Herson Bölgesi lideri Vladimir Saldo tarafından imzalandı.
15:24 30.09.2022
Putin: Milyonlarca insanın iradesi söz konusu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de düzenlenen törendeki konuşmasında, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye halklarının düzenlenen referandumlarda ‘seçimlerini açık bir biçimde yaptıklarını belirterek her dört bölgenin birden Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaların imzalanacağını’ belirtti.
Putin, Rusya’ya dört yeni bölgenin eklenmesine ilişkin anayasal düzenlemelerin Rus parlamentosu tarafından destekleneceğine de emin olduğunu söyleyerek, “Zira milyonlarca insanın iradesi söz konusu” dedi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Виталий Аньков
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Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin topraklarına dört yeni bölgenin eklenecek olmasına ilişkin, “Eşit haklarla yaşamak ve kendi geleceklerini tayin etmek, bu insanların Birleşmiş Milletler Şartı’nda da yazılı olan haklarıdır” vurgusunu yaptı.
Ukrayna hükümeti ve Batı’ya seslenen Putin, “Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinde yaşayan insanlar sonsuza dek bizim vatandaşlarımız olacaklar” dedi.
Ayrıca Putin, “Kiev rejimine askeri faaliyetlerini derhal durdurma ve müzakere masasına dönme çağrısını yapıyorum” diye konuştu.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı, “Batı, Rusya’yı özgür bir ülke olarak değil, kolonisi olarak görmek istiyor. Rusya, Batı’ya gerekli değil ancak bizler için gerekli” ifadelerini kullandı.
Putin, "Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson halklarının seçimlerini tartışmayacağız. Seçim yapılmıştır ve Rusya onlara ihanet etmeyecek" değerlendirmesini yaptı.
Yeni bölgelerin Rusya'ya bağlanması konusunda düzenlenen törenin canlı yayın - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Павел Лисицын
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Rusya lideri, şöyle devam etti: "Batı kasıtlı olarak etnik grupları ortadan kaldırdı, onları uyuşturucuya bağımlı hale getirdi. Rusya, Batı’nın çifte standartları hatta üçlü standartlarıyla belirlediği kurallara göre yaşamayacak."
Küresel gıda krizine değinen Putin, "Ukrayna’dan çıkarılan ekmek (tahıl) Avrupa’ya gidiyor, bunun sadece yüzde 5’i yoksul ülkelere gidiyor. Bu, bir sahtekarlık ve kandırmacadır" dedi.
Rusya lideri, Ukrayna’da yaşananlara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: “Batı’nın yönetim çevreleri maskelerini çıkarıp içlerindeki gerçeği ortaya koydu. Batı, geçmişten beri Rusya’yı zayıf düşürmenin ve yok etmenin yollarını arıyor. Rusya gibi büyük bir ülkenin oluşu, bir hayalet yakalarını bırakmıyor. Batı, zorbalık politikalarını sürdürerek neo-kolonici sistemini korumak adına her şeyi yapıyor.”
DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanması ile ilgili kutlama etkinlikleri. - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Илья Наймушин
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Bunun yanı sıra bu hafta Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarını hedef alan sabotajları değerlendiren Putin, "Batı'ya yaptırımlar yetmedi, Baltık Denizi'nin tabanından geçen Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında patlamalar düzenleyerek sabotaja giriştiler" diye konuştu.
Rusya lideri Putin, şöyle devam etti:
- 1991’de Belovejskaya Ormanı’nda (Belovejskiye Anlaşmaları ile) büyük ülkemizi yıktılar. Sovyetler Birliği artık yok ve geçmişi geri döndüremeyiz. Kaldı ki Rusya’nın da buna ihtiyacı yok.
- Batı, Rusya’ya darbe indirmek, onu bölmek ve insanlarını yoksulluğa mahkum etmek için yeni bir fırsat kolluyor.
- Rusya, Ukrayna tarafı ile görüşmeye hazır, ancak Kiev’in yeni Rusya bölgelerinin (Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye) halklarının seçimine saygı göstermesi gerek.
15:21 30.09.2022
Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanacağı tören Kremlin'de başladı
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların imzalanacağı tören, Kremlin Sarayı’nda başladı.
Kremlin’in Georgiyevskiy Salonu’nda gerçekleşen törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir konuşma da yapacak.
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