CANLI | Putin, Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı

Putin: Milyonlarca insanın iradesi söz konusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de düzenlenen törendeki konuşmasında, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye halklarının düzenlenen referandumlarda ‘seçimlerini açık bir biçimde yaptıklarını belirterek her dört bölgenin birden Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaların imzalanacağını’ belirtti.

Putin, Rusya’ya dört yeni bölgenin eklenmesine ilişkin anayasal düzenlemelerin Rus parlamentosu tarafından destekleneceğine de emin olduğunu söyleyerek, “Zira milyonlarca insanın iradesi söz konusu” dedi.

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Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin topraklarına dört yeni bölgenin eklenecek olmasına ilişkin, “Eşit haklarla yaşamak ve kendi geleceklerini tayin etmek, bu insanların Birleşmiş Milletler Şartı’nda da yazılı olan haklarıdır” vurgusunu yaptı.

Ukrayna hükümeti ve Batı’ya seslenen Putin, “Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinde yaşayan insanlar sonsuza dek bizim vatandaşlarımız olacaklar” dedi.

Они становятся нашими гражданами. Навсегда pic.twitter.com/GBCYX7Bnve — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 30, 2022

Ayrıca Putin, “Kiev rejimine askeri faaliyetlerini derhal durdurma ve müzakere masasına dönme çağrısını yapıyorum” diye konuştu.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı, “Batı, Rusya’yı özgür bir ülke olarak değil, kolonisi olarak görmek istiyor. Rusya, Batı’ya gerekli değil ancak bizler için gerekli” ifadelerini kullandı.

Putin, "Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson halklarının seçimlerini tartışmayacağız. Seçim yapılmıştır ve Rusya onlara ihanet etmeyecek" değerlendirmesini yaptı.

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Rusya lideri, şöyle devam etti: "Batı kasıtlı olarak etnik grupları ortadan kaldırdı, onları uyuşturucuya bağımlı hale getirdi. Rusya, Batı’nın çifte standartları hatta üçlü standartlarıyla belirlediği kurallara göre yaşamayacak."

Küresel gıda krizine değinen Putin, "Ukrayna’dan çıkarılan ekmek (tahıl) Avrupa’ya gidiyor, bunun sadece yüzde 5’i yoksul ülkelere gidiyor. Bu, bir sahtekarlık ve kandırmacadır" dedi.

Rusya lideri, Ukrayna’da yaşananlara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: “Batı’nın yönetim çevreleri maskelerini çıkarıp içlerindeki gerçeği ortaya koydu. Batı, geçmişten beri Rusya’yı zayıf düşürmenin ve yok etmenin yollarını arıyor. Rusya gibi büyük bir ülkenin oluşu, bir hayalet yakalarını bırakmıyor. Batı, zorbalık politikalarını sürdürerek neo-kolonici sistemini korumak adına her şeyi yapıyor.”

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Bunun yanı sıra bu hafta Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarını hedef alan sabotajları değerlendiren Putin, "Batı'ya yaptırımlar yetmedi, Baltık Denizi'nin tabanından geçen Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında patlamalar düzenleyerek sabotaja giriştiler" diye konuştu.

Rusya lideri Putin ile Rusya'ya katılan bölgelerin başkanları el sıkıştı



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Rusya lideri Putin, şöyle devam etti:

- 1991’de Belovejskaya Ormanı’nda (Belovejskiye Anlaşmaları ile) büyük ülkemizi yıktılar. Sovyetler Birliği artık yok ve geçmişi geri döndüremeyiz. Kaldı ki Rusya’nın da buna ihtiyacı yok.

- Batı, Rusya’ya darbe indirmek, onu bölmek ve insanlarını yoksulluğa mahkum etmek için yeni bir fırsat kolluyor.

- Rusya, Ukrayna tarafı ile görüşmeye hazır, ancak Kiev’in yeni Rusya bölgelerinin (Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye) halklarının seçimine saygı göstermesi gerek.