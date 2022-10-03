https://sputniknews.com.tr/20221003/rahmi-koctan-derbi-yorumu-dostluk-kazandi-1061891652.html
Rahmi Koç'tan derbi yorumu: Dostluk kazandı
Rahmi Koç'tan derbi yorumu: Dostluk kazandı
Süper ligde dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası başkan Ali Koç'un babası ve Beşiktaşlı olduğu bilinen ünlü iş insanı Rahmi Koç açıklama... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T12:26+0300
2022-10-03T12:26+0300
2022-10-03T12:31+0300
spor
beşiktaş
fenerbahçe
rahmi koç
ali koç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061891738_0:0:863:486_1920x0_80_0_0_13584cf35e4a72706a8fa30b889334ec.jpg
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası Ali Koç'un babası ve Beşiktaşlı olduğu bilinen Rahmi Koç açıklama yaptı.Rahmi Koç karşılaşmanın berabere bitmesine sevindiğini belirterek, "Ali aşağıdaki locada izledi. Maçtan önce konuştuk. Ancak galibiyet mağlubiyet bu tarz işleri konuşmuyoruz. Dostluk kazandı" sözlerini kullandı.Öte yandan Ali Koç, maçtan sonra Beşiktaşlı taraftarların formasını imzalarken objektiflere takıldı.Ali Koç, "Beşiktaş baba takımı, biz kardeşiz, her zamanki gibi çok güzel karşılandık." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221002/jorge-jesus-ne-besiktas-ne-de-fenerbahce-icin-iyi-bir-sonuc-degil-1061878774.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061891738_119:0:767:486_1920x0_80_0_0_a5475a53253aafbb26e1295543b2e308.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, fenerbahçe, rahmi koç, ali koç
beşiktaş, fenerbahçe, rahmi koç, ali koç
Rahmi Koç'tan derbi yorumu: Dostluk kazandı
12:26 03.10.2022 (güncellendi: 12:31 03.10.2022) Abone ol
Süper ligde dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası başkan Ali Koç'un babası ve Beşiktaşlı olduğu bilinen ünlü iş insanı Rahmi Koç açıklama yaptı.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası Ali Koç'un babası ve Beşiktaşlı olduğu bilinen Rahmi Koç açıklama yaptı.
Rahmi Koç karşılaşmanın berabere bitmesine sevindiğini belirterek, "Ali aşağıdaki locada izledi. Maçtan önce konuştuk. Ancak galibiyet mağlubiyet bu tarz işleri konuşmuyoruz. Dostluk kazandı" sözlerini kullandı.
Öte yandan Ali Koç, maçtan sonra Beşiktaşlı taraftarların formasını imzalarken objektiflere takıldı.
Ali Koç, "Beşiktaş baba takımı, biz kardeşiz, her zamanki gibi çok güzel karşılandık." diye konuştu.