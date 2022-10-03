https://sputniknews.com.tr/20221003/rahmi-koctan-derbi-yorumu-dostluk-kazandi-1061891652.html

Rahmi Koç'tan derbi yorumu: Dostluk kazandı

Rahmi Koç'tan derbi yorumu: Dostluk kazandı

Süper ligde dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası başkan Ali Koç'un babası ve Beşiktaşlı olduğu bilinen ünlü iş insanı Rahmi Koç açıklama... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş

fenerbahçe

rahmi koç

ali koç

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası Ali Koç'un babası ve Beşiktaşlı olduğu bilinen Rahmi Koç açıklama yaptı.Rahmi Koç karşılaşmanın berabere bitmesine sevindiğini belirterek, "Ali aşağıdaki locada izledi. Maçtan önce konuştuk. Ancak galibiyet mağlubiyet bu tarz işleri konuşmuyoruz. Dostluk kazandı" sözlerini kullandı.Öte yandan Ali Koç, maçtan sonra Beşiktaşlı taraftarların formasını imzalarken objektiflere takıldı.Ali Koç, "Beşiktaş baba takımı, biz kardeşiz, her zamanki gibi çok güzel karşılandık." diye konuştu.

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beşiktaş, fenerbahçe, rahmi koç, ali koç