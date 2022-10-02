https://sputniknews.com.tr/20221002/jorge-jesus-ne-besiktas-ne-de-fenerbahce-icin-iyi-bir-sonuc-degil-1061878774.html

Jorge Jesus: Ne Beşiktaş ne de Fenerbahçe için iyi bir sonuç değil

Jorge Jesus: Ne Beşiktaş ne de Fenerbahçe için iyi bir sonuç değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçla ilgili sonucun ne Fenerbahçe ne de Beşiktaş için iyi olmadığını belirterek... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T23:17+0300

2022-10-02T23:17+0300

2022-10-02T23:27+0300

spor

jorge jesus

fenerbahçe

beşiktaş

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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbi maçında Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sonucun iki takımı da memnun etmediğini söyledi.Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, 2 takımın da kazanmak için oynadığını belirtti.Müsabakanın ilk 70 dakikasında kendilerinin, son 20 dakikasında ise rakiplerinin üstün olduğunu dile getiren 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu akşamki sonuç Fenerbahçe'yi memnun etmedi, öyle düşünüyorum ki Beşiktaş'ı da memnun etmemiştir. 2 takım da kazanmak için oynadı. ilk 70 dakikada daha iyiydik. Daha fazla pozisyona giren taraftık. Son 20 dakikada ise onlar daha iyiydi. Yaptıkları değişiklikler, onları oyun anlamında yukarı çekti." diye konuştu.Derbinin kalite ve atmosfer açısından iyi olduğunu aktaran Jesus, şöyle devam etti:Defansif olarak Beşiktaş'a özel bir hazırlık yapmadıklarını vurgulayan Jesus, "Defansif olarak uygulamak istediğimiz fikirleri rakip kim olursa olsun aynı şekilde uyguluyoruz. Oyuncularımızın bizim istediğimiz şeyleri en iyi şekilde uygulaması için çalışıyoruz. Savunma olarak her maç aynı şeyleri uygulamaya çalışıyoruz. Fenerbahçe savunma anlamında kuvvetli ve Fenerbahçe'ye gol atmak kolay değil. Son 15 dakika duran toptan yakaladıkları pozisyon dışında rakibimizin pozisyonu yokt." değerlendirmesinde bulundu.'Sonradan girenler ilk 11'dekilerin performansını veremedi'Jorge Jesus, bugün yaptıkları oyuncu değişikliklerinden bekledikleri katkıyı alamadıklarını dile getirdi.Sonradan oyuna giren oyuncuların ilk 11'deki futbolcularla aynı katkıyı veremediğini kaydeden Jesus, şunları ifade etti:Fenerbahçe'nin maçın favorisi olarak gösterilmesini doğru bulmadığını belirten Jesus, "Beşiktaş'ın da çok fazla iyi, kaliteli oyuncusu var. Onlar da şampiyonluk için yarışıyor. Dengeli bir maç ve lig olduğunu düşünüyorum. Bu sene 5 takım şampiyonluğa oynuyor. Bu sene takımlar yatırım yaptı. Güçlü ve zorlu bir lig. Bu sebepten dolayı Fenerbahçe'yi favori görmedim. Favorilik sahada gösterilir. İki takım da iyi oyun sergiledi. Bu sene şampiyonluk için oynayacaklarını gösterdiler" şeklinde görüş belirtti.Jesus, maçta yapılan faul sayısının ise karşılaşmanın atmosferine göre normal olduğunu sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221002/besiktas-ile-fenerbahce-derbisinde-mac-0-0-sona-erdi-1061876525.html

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jorge jesus, fenerbahçe, beşiktaş