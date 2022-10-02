https://sputniknews.com.tr/20221002/besiktas-ile-fenerbahce-derbisinde-mac-0-0-sona-erdi-1061876525.html
Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisinde maç 0-0 sona erdi
Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisinde maç 0-0 sona erdi
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T22:04+0300
2022-10-02T22:04+0300
2022-10-02T22:04+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, fenerbahçe
Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisinde maç 0-0 sona erdi
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.