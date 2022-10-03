https://sputniknews.com.tr/20221003/orduda-erkek-siddeti-kadin-cinayetinden-aranan-naci-turk-ayri-yasadigi-esini-6-yerinden-bicakladi-1061916199.html

Ordu'da erkek şiddeti: Kadın cinayetinden aranan Naci Türk, ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı

Ordu'da erkek şiddeti: Kadın cinayetinden aranan Naci Türk, ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı

Ordu'da, 38 yaşımdaki Naci Türk isimli erkek, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ün yaşadığı eve balkondan girerek 6 yerinden bıçakladı. Canan Türk ağır yaralı... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T22:14+0300

2022-10-03T22:14+0300

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türkiye

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şiddet

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Olay, sabah saatlerinde, Ünye ilçesine bağlı Kaledere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Naci Türk, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü birinci kattaki evine iskele ile balkondan girdi. Kadını 6 yerinden bıçaklayan Türk, olay yerinden kaçtı.Sesleri duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, Canan Türk'ü önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. 2 çocuk annesi Türk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Öte yandan Naci Türk'ün, geçen 11 Nisan'da evinde ölü bulunan, 'dini nikah'la birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, Naci Türk'ü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220915/bartinda-kadin-cinayeti-sartli-tahliye-oldu-esini-10-yerinden-bicaklayarak-oldurdu-1061221363.html

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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, ölüm, erkek, şiddet