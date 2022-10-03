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https://sputniknews.com.tr/20221003/orduda-erkek-siddeti-kadin-cinayetinden-aranan-naci-turk-ayri-yasadigi-esini-6-yerinden-bicakladi-1061916199.html
Ordu'da erkek şiddeti: Kadın cinayetinden aranan Naci Türk, ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı
Ordu'da erkek şiddeti: Kadın cinayetinden aranan Naci Türk, ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı
Ordu'da, 38 yaşımdaki Naci Türk isimli erkek, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ün yaşadığı eve balkondan girerek 6 yerinden bıçakladı. Canan Türk ağır yaralı... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T22:14+0300
2022-10-03T22:14+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
ölüm
erkek
şiddet
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Olay, sabah saatlerinde, Ünye ilçesine bağlı Kaledere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Naci Türk, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü birinci kattaki evine iskele ile balkondan girdi. Kadını 6 yerinden bıçaklayan Türk, olay yerinden kaçtı.Sesleri duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, Canan Türk'ü önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. 2 çocuk annesi Türk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Öte yandan Naci Türk'ün, geçen 11 Nisan'da evinde ölü bulunan, 'dini nikah'la birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, Naci Türk'ü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220915/bartinda-kadin-cinayeti-sartli-tahliye-oldu-esini-10-yerinden-bicaklayarak-oldurdu-1061221363.html
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, ölüm, erkek, şiddet
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, ölüm, erkek, şiddet

Ordu'da erkek şiddeti: Kadın cinayetinden aranan Naci Türk, ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı

22:14 03.10.2022
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org Kadına şiddet
Kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org
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Ordu'da, 38 yaşımdaki Naci Türk isimli erkek, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ün yaşadığı eve balkondan girerek 6 yerinden bıçakladı. Canan Türk ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınırken olaydan sonra kaçan Naci Türk'ün, birlikte yaşadığı Özlem Temiz'in ölümüne ilişkin arandığı da ortaya çıktı.
Olay, sabah saatlerinde, Ünye ilçesine bağlı Kaledere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Naci Türk, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü birinci kattaki evine iskele ile balkondan girdi. Kadını 6 yerinden bıçaklayan Türk, olay yerinden kaçtı.
Sesleri duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, Canan Türk'ü önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. 2 çocuk annesi Türk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Öte yandan Naci Türk'ün, geçen 11 Nisan'da evinde ölü bulunan, 'dini nikah'la birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, Naci Türk'ü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kadına şiddet, eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
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