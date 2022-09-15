https://sputniknews.com.tr/20220915/bartinda-kadin-cinayeti-sartli-tahliye-oldu-esini-10-yerinden-bicaklayarak-oldurdu-1061221363.html
Bartın'da kadın cinayeti: Şartlı tahliye oldu, eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Bartın'da kadın cinayeti: Şartlı tahliye oldu, eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Bartın’da, cezaevinden şartlı tahliye olduktan sonra eşi Arzu Ar’ı 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Metin Ar, tutuklandı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T14:09+0300
2022-09-15T14:09+0300
2022-09-15T14:09+0300
yaşam
bartın
kadın cinayeti
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Hendekyanı Caddesi’nde cuma günü meydana gelen olaydan 2 gün önce adli kontrol şartı ve konutta infaz şartı ile cezaevinden tahliye edilen Metin Ar, boşanma aşamasındaki eşi Arzu Ar’ı 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çevredekiler, darbettikleri Metin Ar'ı etkisiz hale getirdi. Aldığı darbelerle yaralanan Ar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince polis eşliğinde kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Eşine yönelik ‘cinsel saldırı’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 8 ay cezaevinde kalan Ar, hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından emniyetteki işlemleri sonrası ‘kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi. Metin Ar, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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Bartın'da kadın cinayeti: Şartlı tahliye oldu, eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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Bartın’da, cezaevinden şartlı tahliye olduktan sonra eşi Arzu Ar’ı 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Metin Ar, tutuklandı.
Hendekyanı Caddesi’nde cuma günü meydana gelen olaydan 2 gün önce adli kontrol şartı ve konutta infaz şartı ile cezaevinden tahliye edilen Metin Ar, boşanma aşamasındaki eşi Arzu Ar’ı 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Çevredekiler, darbettikleri Metin Ar'ı etkisiz hale getirdi. Aldığı darbelerle yaralanan Ar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince polis eşliğinde kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Eşine yönelik ‘cinsel saldırı’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 8 ay cezaevinde kalan Ar, hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından emniyetteki işlemleri sonrası ‘kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi. Metin Ar, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.