https://sputniknews.com.tr/20221003/mansur-yavas-onur-sener-icin-birlikte-konser-duzenleyerek-gelirini-ailesine-bagislayacagiz-1061913061.html

Mansur Yavaş: Onur Şener için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız

Mansur Yavaş: Onur Şener için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, öldürülen müzisyen Onur Şener için bir konser düzenleyerek, konserin gelirini Şener'in ailesine bağışlayacaklarını... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

onur şener

mansur yavaş

konser

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da sahne aldığı mekanda öldürülen müzisyen Onur Şener ile ilgili sosyal medyadan bir duyuruda bulundu. Yavaş yaptığı paylaşımda "Dün hayattan koparılan müzisyen Onur Şener'in acısını yaşıyoruz. Sanatçı dostlarının isteğiyle Onur için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız. Hatırasını yaşatacak, zorbalığın her zaman karşısında olacağız" ifadelerine yer verdi.Sanatçı Haluk Levent de bu akşam gerçekleşecek olan konserinin kendi tarafına düşen gelirini Onur Şener'in küçük kızının eğitim masraflarına bağışlayacağını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221003/haluk-levent-bu-aksamki-konser-geliri-onurun-kucuk-kizinin-tum-egitim-masraflari-icin-harcanacak-1061906320.html

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