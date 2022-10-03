https://sputniknews.com.tr/20221003/mansur-yavas-onur-sener-icin-birlikte-konser-duzenleyerek-gelirini-ailesine-bagislayacagiz-1061913061.html
Mansur Yavaş: Onur Şener için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız
Mansur Yavaş: Onur Şener için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, öldürülen müzisyen Onur Şener için bir konser düzenleyerek, konserin gelirini Şener'in ailesine bağışlayacaklarını... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T20:52+0300
2022-10-03T20:52+0300
2022-10-03T20:54+0300
türkiye
onur şener
mansur yavaş
konser
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da sahne aldığı mekanda öldürülen müzisyen Onur Şener ile ilgili sosyal medyadan bir duyuruda bulundu. Yavaş yaptığı paylaşımda "Dün hayattan koparılan müzisyen Onur Şener'in acısını yaşıyoruz. Sanatçı dostlarının isteğiyle Onur için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız. Hatırasını yaşatacak, zorbalığın her zaman karşısında olacağız" ifadelerine yer verdi.Sanatçı Haluk Levent de bu akşam gerçekleşecek olan konserinin kendi tarafına düşen gelirini Onur Şener'in küçük kızının eğitim masraflarına bağışlayacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221003/haluk-levent-bu-aksamki-konser-geliri-onurun-kucuk-kizinin-tum-egitim-masraflari-icin-harcanacak-1061906320.html
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onur şener, mansur yavaş, konser
Mansur Yavaş: Onur Şener için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız
20:52 03.10.2022 (güncellendi: 20:54 03.10.2022) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, öldürülen müzisyen Onur Şener için bir konser düzenleyerek, konserin gelirini Şener'in ailesine bağışlayacaklarını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da sahne aldığı mekanda öldürülen müzisyen Onur Şener ile ilgili sosyal medyadan bir duyuruda bulundu.
Yavaş yaptığı paylaşımda "Dün hayattan koparılan müzisyen Onur Şener'in acısını yaşıyoruz. Sanatçı dostlarının isteğiyle Onur için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız. Hatırasını yaşatacak, zorbalığın her zaman karşısında olacağız" ifadelerine yer verdi.
Sanatçı Haluk Levent de bu akşam gerçekleşecek olan konserinin kendi tarafına düşen gelirini Onur Şener'in küçük kızının eğitim masraflarına bağışlayacağını açıklamıştı.