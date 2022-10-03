https://sputniknews.com.tr/20221003/liderler-karar-aldi-altili-masa-daha-sik-toplanacak-1061901143.html

Liderler karar aldı: Altılı masa daha sık toplanacak

Liderler karar aldı: Altılı masa daha sık toplanacak

Hafta sonu ikinci turun ilk toplantısını gerçekleştiren 6 parti genel başkanının, toplantıda daha sık bir araya gelme kararı aldığı ifade edildi. Liderler ayda... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T15:47+0300

2022-10-03T15:47+0300

2022-10-03T15:47+0300

politika

6'lı masa

chp

iyi parti

demokrasi ve atılım partisi (deva)

gelecek partisi

demokrat parti (dp)

saadet partisi

güçlendirilmiş parlamenter sistem

kemal kılıçdaroğlu

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Altılı masayı oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ikinci turun ilk toplantısı için CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.Toplantıda altı liderin daha sık toplanma konusunda görüş birliğine vardığı ifade edilirken, daha önce ayda bir yapılan toplantılar 15-20 günde bir yapılacak. Liderler yine farklı adreslerde sıra ile bir araya gelecek. Toplantıların seçim sürecinin yaklaşması ile birlikte daha kısa sürelerde yapılması da planlanıyor. Ayrıca altılı masayı oluşturan liderler arasında ikili görüşmelerin de bu süreçte daha sık olması planlanıyor. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının bu toplantılar sırasında kesinleşmesi bekleniyor.Yol haritası yazılacakToplantı sonrasında 6 liderin imzası ile yayınlanan ortak metinde “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası” yazılması da kararlaştırıldı. Daha önce yol haritasının hazırlanması için parti kurmayları iki toplantı gerçekleştirdi. Liderlerin kararı sonrasında komisyon daha sık toplanacak ve daha önceki hazırlıklarını ortak metne dönüştürecek.Komisyonun ele alacağı konular arasında, yol haritası kapsamında; kaç cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı, cumhurbaşkanın hangi yetkilerinin cumhurbaşkanı yardımcılarına devredileceği, cumhurbaşkanın yerine kabine toplantılarına hangi başkan yardımcılarının başkanlık yapabileceği gibi konular komisyonda belirlenecek.Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi de yine komisyonun üzerinde duracağı başlıklar arasında olacak. Cumhurbaşkanının hangi durumlarda kararname çıkarabileceği, hangi atamaların cumhurbaşkanı tarafından yapılacağı çalışma sonucunda netleşecek. Atamalarda üçlü kararnameye dönülmesi de yine komisyonun değerlendirmeleri arasında yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220828/meral-aksener-yarin-6li-masayi-olusturan-tum-partiler-olarak-tekrar-suc-duyurusunda-bulunacagiz-1060502500.html

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6'lı masa, chp, iyi parti, demokrasi ve atılım partisi (deva), gelecek partisi, demokrat parti (dp), saadet partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem, kemal kılıçdaroğlu