Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221003/liderler-karar-aldi-altili-masa-daha-sik-toplanacak-1061901143.html
Liderler karar aldı: Altılı masa daha sık toplanacak
Liderler karar aldı: Altılı masa daha sık toplanacak
Hafta sonu ikinci turun ilk toplantısını gerçekleştiren 6 parti genel başkanının, toplantıda daha sık bir araya gelme kararı aldığı ifade edildi. Liderler ayda... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T15:47+0300
2022-10-03T15:47+0300
politika
6'lı masa
chp
iyi parti
demokrasi ve atılım partisi (deva)
gelecek partisi
demokrat parti (dp)
saadet partisi
güçlendirilmiş parlamenter sistem
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061880737_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_53a1a71430c9f5f1ea026bf07fd6e0af.jpg
Altılı masayı oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ikinci turun ilk toplantısı için CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.Toplantıda altı liderin daha sık toplanma konusunda görüş birliğine vardığı ifade edilirken, daha önce ayda bir yapılan toplantılar 15-20 günde bir yapılacak. Liderler yine farklı adreslerde sıra ile bir araya gelecek. Toplantıların seçim sürecinin yaklaşması ile birlikte daha kısa sürelerde yapılması da planlanıyor. Ayrıca altılı masayı oluşturan liderler arasında ikili görüşmelerin de bu süreçte daha sık olması planlanıyor. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının bu toplantılar sırasında kesinleşmesi bekleniyor.Yol haritası yazılacakToplantı sonrasında 6 liderin imzası ile yayınlanan ortak metinde “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası” yazılması da kararlaştırıldı. Daha önce yol haritasının hazırlanması için parti kurmayları iki toplantı gerçekleştirdi. Liderlerin kararı sonrasında komisyon daha sık toplanacak ve daha önceki hazırlıklarını ortak metne dönüştürecek.Komisyonun ele alacağı konular arasında, yol haritası kapsamında; kaç cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı, cumhurbaşkanın hangi yetkilerinin cumhurbaşkanı yardımcılarına devredileceği, cumhurbaşkanın yerine kabine toplantılarına hangi başkan yardımcılarının başkanlık yapabileceği gibi konular komisyonda belirlenecek.Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi de yine komisyonun üzerinde duracağı başlıklar arasında olacak. Cumhurbaşkanının hangi durumlarda kararname çıkarabileceği, hangi atamaların cumhurbaşkanı tarafından yapılacağı çalışma sonucunda netleşecek. Atamalarda üçlü kararnameye dönülmesi de yine komisyonun değerlendirmeleri arasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220828/meral-aksener-yarin-6li-masayi-olusturan-tum-partiler-olarak-tekrar-suc-duyurusunda-bulunacagiz-1060502500.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061880737_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_11b6d13546b5a4a5b4b81c7cba5adc3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
6'lı masa, chp, iyi parti, demokrasi ve atılım partisi (deva), gelecek partisi, demokrat parti (dp), saadet partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem, kemal kılıçdaroğlu
6'lı masa, chp, iyi parti, demokrasi ve atılım partisi (deva), gelecek partisi, demokrat parti (dp), saadet partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem, kemal kılıçdaroğlu

Liderler karar aldı: Altılı masa daha sık toplanacak

15:47 03.10.2022
© İHAAltılı Masa
Altılı Masa - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© İHA
Abone olTelegram
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Hafta sonu ikinci turun ilk toplantısını gerçekleştiren 6 parti genel başkanının, toplantıda daha sık bir araya gelme kararı aldığı ifade edildi. Liderler ayda bir yerine 15-20 günde bir toplantı yapacak. Toplantılar seçime yaklaştıkça daha kısa sürelerde yapılacak.
Altılı masayı oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ikinci turun ilk toplantısı için CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Toplantıda altı liderin daha sık toplanma konusunda görüş birliğine vardığı ifade edilirken, daha önce ayda bir yapılan toplantılar 15-20 günde bir yapılacak. Liderler yine farklı adreslerde sıra ile bir araya gelecek. Toplantıların seçim sürecinin yaklaşması ile birlikte daha kısa sürelerde yapılması da planlanıyor. Ayrıca altılı masayı oluşturan liderler arasında ikili görüşmelerin de bu süreçte daha sık olması planlanıyor. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının bu toplantılar sırasında kesinleşmesi bekleniyor.

Yol haritası yazılacak

Toplantı sonrasında 6 liderin imzası ile yayınlanan ortak metinde “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası” yazılması da kararlaştırıldı. Daha önce yol haritasının hazırlanması için parti kurmayları iki toplantı gerçekleştirdi. Liderlerin kararı sonrasında komisyon daha sık toplanacak ve daha önceki hazırlıklarını ortak metne dönüştürecek.
Komisyonun ele alacağı konular arasında, yol haritası kapsamında; kaç cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı, cumhurbaşkanın hangi yetkilerinin cumhurbaşkanı yardımcılarına devredileceği, cumhurbaşkanın yerine kabine toplantılarına hangi başkan yardımcılarının başkanlık yapabileceği gibi konular komisyonda belirlenecek.
Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi de yine komisyonun üzerinde duracağı başlıklar arasında olacak. Cumhurbaşkanının hangi durumlarda kararname çıkarabileceği, hangi atamaların cumhurbaşkanı tarafından yapılacağı çalışma sonucunda netleşecek. Atamalarda üçlü kararnameye dönülmesi de yine komisyonun değerlendirmeleri arasında yer alıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'daki bazı ilçelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretleri kapsamında Zeytinburnu'na giden ve esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener, bu noktada vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
POLİTİKA
Meral Akşener: Yarın 6'lı masayı oluşturan tüm partiler olarak tekrar suç duyurusunda bulunacağız
28 Ağustos, 23:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала