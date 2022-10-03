https://sputniknews.com.tr/20221003/liderler-karar-aldi-altili-masa-daha-sik-toplanacak-1061901143.html
Liderler karar aldı: Altılı masa daha sık toplanacak
Liderler karar aldı: Altılı masa daha sık toplanacak
Hafta sonu ikinci turun ilk toplantısını gerçekleştiren 6 parti genel başkanının, toplantıda daha sık bir araya gelme kararı aldığı ifade edildi. Liderler ayda... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T15:47+0300
2022-10-03T15:47+0300
2022-10-03T15:47+0300
politika
6'lı masa
chp
iyi parti
demokrasi ve atılım partisi (deva)
gelecek partisi
demokrat parti (dp)
saadet partisi
güçlendirilmiş parlamenter sistem
kemal kılıçdaroğlu
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Altılı masayı oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ikinci turun ilk toplantısı için CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.Toplantıda altı liderin daha sık toplanma konusunda görüş birliğine vardığı ifade edilirken, daha önce ayda bir yapılan toplantılar 15-20 günde bir yapılacak. Liderler yine farklı adreslerde sıra ile bir araya gelecek. Toplantıların seçim sürecinin yaklaşması ile birlikte daha kısa sürelerde yapılması da planlanıyor. Ayrıca altılı masayı oluşturan liderler arasında ikili görüşmelerin de bu süreçte daha sık olması planlanıyor. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının bu toplantılar sırasında kesinleşmesi bekleniyor.Yol haritası yazılacakToplantı sonrasında 6 liderin imzası ile yayınlanan ortak metinde “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası” yazılması da kararlaştırıldı. Daha önce yol haritasının hazırlanması için parti kurmayları iki toplantı gerçekleştirdi. Liderlerin kararı sonrasında komisyon daha sık toplanacak ve daha önceki hazırlıklarını ortak metne dönüştürecek.Komisyonun ele alacağı konular arasında, yol haritası kapsamında; kaç cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı, cumhurbaşkanın hangi yetkilerinin cumhurbaşkanı yardımcılarına devredileceği, cumhurbaşkanın yerine kabine toplantılarına hangi başkan yardımcılarının başkanlık yapabileceği gibi konular komisyonda belirlenecek.Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi de yine komisyonun üzerinde duracağı başlıklar arasında olacak. Cumhurbaşkanının hangi durumlarda kararname çıkarabileceği, hangi atamaların cumhurbaşkanı tarafından yapılacağı çalışma sonucunda netleşecek. Atamalarda üçlü kararnameye dönülmesi de yine komisyonun değerlendirmeleri arasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220828/meral-aksener-yarin-6li-masayi-olusturan-tum-partiler-olarak-tekrar-suc-duyurusunda-bulunacagiz-1060502500.html
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Osman Nuri Cerit
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6'lı masa, chp, iyi parti, demokrasi ve atılım partisi (deva), gelecek partisi, demokrat parti (dp), saadet partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem, kemal kılıçdaroğlu
6'lı masa, chp, iyi parti, demokrasi ve atılım partisi (deva), gelecek partisi, demokrat parti (dp), saadet partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem, kemal kılıçdaroğlu
Liderler karar aldı: Altılı masa daha sık toplanacak
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Hafta sonu ikinci turun ilk toplantısını gerçekleştiren 6 parti genel başkanının, toplantıda daha sık bir araya gelme kararı aldığı ifade edildi. Liderler ayda bir yerine 15-20 günde bir toplantı yapacak. Toplantılar seçime yaklaştıkça daha kısa sürelerde yapılacak.
Altılı masayı oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ikinci turun ilk toplantısı için CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Toplantıda altı liderin daha sık toplanma konusunda görüş birliğine vardığı ifade edilirken, daha önce ayda bir yapılan toplantılar 15-20 günde bir yapılacak. Liderler yine farklı adreslerde sıra ile bir araya gelecek. Toplantıların seçim sürecinin yaklaşması ile birlikte daha kısa sürelerde yapılması da planlanıyor. Ayrıca altılı masayı oluşturan liderler arasında ikili görüşmelerin de bu süreçte daha sık olması planlanıyor. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının bu toplantılar sırasında kesinleşmesi bekleniyor.
Yol haritası yazılacak
Toplantı sonrasında 6 liderin imzası ile yayınlanan ortak metinde “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası” yazılması da kararlaştırıldı. Daha önce yol haritasının hazırlanması için parti kurmayları iki toplantı gerçekleştirdi. Liderlerin kararı sonrasında komisyon daha sık toplanacak ve daha önceki hazırlıklarını ortak metne dönüştürecek.
Komisyonun ele alacağı konular arasında, yol haritası kapsamında; kaç cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı, cumhurbaşkanın hangi yetkilerinin cumhurbaşkanı yardımcılarına devredileceği, cumhurbaşkanın yerine kabine toplantılarına hangi başkan yardımcılarının başkanlık yapabileceği gibi konular komisyonda belirlenecek.
Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi de yine komisyonun üzerinde duracağı başlıklar arasında olacak. Cumhurbaşkanının hangi durumlarda kararname çıkarabileceği, hangi atamaların cumhurbaşkanı tarafından yapılacağı çalışma sonucunda netleşecek. Atamalarda üçlü kararnameye dönülmesi de yine komisyonun değerlendirmeleri arasında yer alıyor.