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https://sputniknews.com.tr/20220828/meral-aksener-yarin-6li-masayi-olusturan-tum-partiler-olarak-tekrar-suc-duyurusunda-bulunacagiz-1060502500.html
Meral Akşener: Yarın 6'lı masayı oluşturan tüm partiler olarak tekrar suç duyurusunda bulunacağız
Meral Akşener: Yarın 6'lı masayı oluşturan tüm partiler olarak tekrar suç duyurusunda bulunacağız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sedat Peker’in açıkladığı şeylere niye hiçbir savcı bakmıyor?" sorusuna "Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T23:46+0300
2022-08-28T23:47+0300
politika
meral akşener
6'lı masa
suç duyurusu
instagram
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.Kendisine yöneltilen "Sedat Peker’in açıkladığı şeylere niye hiçbir savcı bakmıyor?" sorusuna ise Akşener "Çünkü Türkiye’de hukukun üstünlüğü yok. Yargı, siyasetçinin vesayeti altında. Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor. Pazartesi günü yani yarın altılı masayı oluşturan tüm siyasi partiler olarak bizler tekrardan suç duyurusunda bulunacağız. Yine de bir hareket olacağını ben düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız ve yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak; objektif olacak. Ondan sonra da bütün bunların hesabı da yargı eli ile, hukuk eli ile sorulacak" cevabını verdi.Akşener'e yöneltilen diğer soru ve cevaplardan bazıları ise şöyle:"Anladığım kadarıyla bir arşiv biriktiriyorlar kimler neyi söylüyorsa. Sonra zamanı geldiğinde gündem değiştireceklerse, mahalleleri birbirinden koparmak için lazımsa ortaya çıkarıyorlar. Büyük bir gürültü çıkararak hukuksuz bir işlem yapılıyor. Bu bir algoritma. Bu algoritmadan hepimiz bıktık usandık. Ama çok az kaldı. İşlemeyen yargıyı, olmayan hukukun üstünlüğünü inşallah hep birlikte seçim sonrasında inşa edeceğiz.""Eşim gençken ‘ıslah olmaz bir feministsin’ derdi. Feminizmi ben çok ciddiye alıyorum. Ciddi bir felsefesi var. Her bir ilkesine uyuyor muyum bilmiyorum. Güçlü bir kadın hakları savunucusu ve aktivisti olduğumu söyleyebilirim.""Balkon konuşmaları bu ülkeye hiçbir şey kazandırmadı. Yüksekten vatandaşa bakan bir zihniyeti getirdi. Biz seçimi kazandığımızda, kutlamamızı milletimizle yan yana meydanlara yapacağız. Seçimi kazanacağız, çok az kaldı. Birlikte bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz."'Seçimden sonra, iptal edilen festivallerden daha büyük bir gençlik festivali istiyoruz' şeklinde gelen yoruma ise Akşener, "Önümüzdeki yazı ‘Türkiye’nin en büyük festivaller yazı’ diye bugünden tarifleyebiliriz" karşılığını verdi."İstanbul Sözleşmesi'ni hayata geçirmek."Meral Akşener ayrıca, 'Olmazsa olmaz dediğiniz makyaj malzemeniz nedir', 'Eşinizle nasıl tanıştınız?', 'Burcunuz nedir?' gibi kişisel sorulara da yanıt verdi.
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meral akşener, 6'lı masa, suç duyurusu, instagram
meral akşener, 6'lı masa, suç duyurusu, instagram

Meral Akşener: Yarın 6'lı masayı oluşturan tüm partiler olarak tekrar suç duyurusunda bulunacağız

23:46 28.08.2022 (güncellendi: 23:47 28.08.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'daki bazı ilçelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretleri kapsamında Zeytinburnu'na giden ve esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener, bu noktada vatandaşlara hitap etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'daki bazı ilçelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretleri kapsamında Zeytinburnu'na giden ve esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener, bu noktada vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sedat Peker’in açıkladığı şeylere niye hiçbir savcı bakmıyor?" sorusuna "Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor. Pazartesi günü yani yarın altılı masayı oluşturan tüm siyasi partiler olarak bizler tekrardan suç duyurusunda bulunacağız" yanıtını verdi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
Kendisine yöneltilen "Sedat Peker’in açıkladığı şeylere niye hiçbir savcı bakmıyor?" sorusuna ise Akşener "Çünkü Türkiye’de hukukun üstünlüğü yok. Yargı, siyasetçinin vesayeti altında. Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor. Pazartesi günü yani yarın altılı masayı oluşturan tüm siyasi partiler olarak bizler tekrardan suç duyurusunda bulunacağız. Yine de bir hareket olacağını ben düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız ve yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak; objektif olacak. Ondan sonra da bütün bunların hesabı da yargı eli ile, hukuk eli ile sorulacak" cevabını verdi.
Akşener'e yöneltilen diğer soru ve cevaplardan bazıları ise şöyle:
Gülşen'in tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?
"Anladığım kadarıyla bir arşiv biriktiriyorlar kimler neyi söylüyorsa. Sonra zamanı geldiğinde gündem değiştireceklerse, mahalleleri birbirinden koparmak için lazımsa ortaya çıkarıyorlar. Büyük bir gürültü çıkararak hukuksuz bir işlem yapılıyor. Bu bir algoritma. Bu algoritmadan hepimiz bıktık usandık. Ama çok az kaldı. İşlemeyen yargıyı, olmayan hukukun üstünlüğünü inşallah hep birlikte seçim sonrasında inşa edeceğiz."
Feminist misiniz?
"Eşim gençken ‘ıslah olmaz bir feministsin’ derdi. Feminizmi ben çok ciddiye alıyorum. Ciddi bir felsefesi var. Her bir ilkesine uyuyor muyum bilmiyorum. Güçlü bir kadın hakları savunucusu ve aktivisti olduğumu söyleyebilirim."
Balkon konuşmasını nerede yapacaksınız?
"Balkon konuşmaları bu ülkeye hiçbir şey kazandırmadı. Yüksekten vatandaşa bakan bir zihniyeti getirdi. Biz seçimi kazandığımızda, kutlamamızı milletimizle yan yana meydanlara yapacağız. Seçimi kazanacağız, çok az kaldı. Birlikte bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz."
'Seçimden sonra, iptal edilen festivallerden daha büyük bir gençlik festivali istiyoruz' şeklinde gelen yoruma ise Akşener, "Önümüzdeki yazı ‘Türkiye’nin en büyük festivaller yazı’ diye bugünden tarifleyebiliriz" karşılığını verdi.
Başbakan olunca ilk yapacağınız şey nedir?
"İstanbul Sözleşmesi'ni hayata geçirmek."
Meral Akşener ayrıca, 'Olmazsa olmaz dediğiniz makyaj malzemeniz nedir', 'Eşinizle nasıl tanıştınız?', 'Burcunuz nedir?' gibi kişisel sorulara da yanıt verdi.
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