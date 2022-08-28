https://sputniknews.com.tr/20220828/meral-aksener-yarin-6li-masayi-olusturan-tum-partiler-olarak-tekrar-suc-duyurusunda-bulunacagiz-1060502500.html

Meral Akşener: Yarın 6'lı masayı oluşturan tüm partiler olarak tekrar suç duyurusunda bulunacağız

Meral Akşener: Yarın 6'lı masayı oluşturan tüm partiler olarak tekrar suç duyurusunda bulunacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sedat Peker’in açıkladığı şeylere niye hiçbir savcı bakmıyor?" sorusuna "Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T23:46+0300

2022-08-28T23:46+0300

2022-08-28T23:47+0300

politika

meral akşener

6'lı masa

suç duyurusu

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060158952_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_4786e85426e63f5414e071f3ea2eca15.jpg

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.Kendisine yöneltilen "Sedat Peker’in açıkladığı şeylere niye hiçbir savcı bakmıyor?" sorusuna ise Akşener "Çünkü Türkiye’de hukukun üstünlüğü yok. Yargı, siyasetçinin vesayeti altında. Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor. Pazartesi günü yani yarın altılı masayı oluşturan tüm siyasi partiler olarak bizler tekrardan suç duyurusunda bulunacağız. Yine de bir hareket olacağını ben düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız ve yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak; objektif olacak. Ondan sonra da bütün bunların hesabı da yargı eli ile, hukuk eli ile sorulacak" cevabını verdi.Akşener'e yöneltilen diğer soru ve cevaplardan bazıları ise şöyle:"Anladığım kadarıyla bir arşiv biriktiriyorlar kimler neyi söylüyorsa. Sonra zamanı geldiğinde gündem değiştireceklerse, mahalleleri birbirinden koparmak için lazımsa ortaya çıkarıyorlar. Büyük bir gürültü çıkararak hukuksuz bir işlem yapılıyor. Bu bir algoritma. Bu algoritmadan hepimiz bıktık usandık. Ama çok az kaldı. İşlemeyen yargıyı, olmayan hukukun üstünlüğünü inşallah hep birlikte seçim sonrasında inşa edeceğiz.""Eşim gençken ‘ıslah olmaz bir feministsin’ derdi. Feminizmi ben çok ciddiye alıyorum. Ciddi bir felsefesi var. Her bir ilkesine uyuyor muyum bilmiyorum. Güçlü bir kadın hakları savunucusu ve aktivisti olduğumu söyleyebilirim.""Balkon konuşmaları bu ülkeye hiçbir şey kazandırmadı. Yüksekten vatandaşa bakan bir zihniyeti getirdi. Biz seçimi kazandığımızda, kutlamamızı milletimizle yan yana meydanlara yapacağız. Seçimi kazanacağız, çok az kaldı. Birlikte bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz."'Seçimden sonra, iptal edilen festivallerden daha büyük bir gençlik festivali istiyoruz' şeklinde gelen yoruma ise Akşener, "Önümüzdeki yazı ‘Türkiye’nin en büyük festivaller yazı’ diye bugünden tarifleyebiliriz" karşılığını verdi."İstanbul Sözleşmesi'ni hayata geçirmek."Meral Akşener ayrıca, 'Olmazsa olmaz dediğiniz makyaj malzemeniz nedir', 'Eşinizle nasıl tanıştınız?', 'Burcunuz nedir?' gibi kişisel sorulara da yanıt verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, 6'lı masa, suç duyurusu, instagram