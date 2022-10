Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Cumhurbaşkanı adayımızı merak ediyorsan seçim gününü belirle

https://sputniknews.com.tr/20221003/kilicdaroglundan-erdogana-cumhurbaskani-adayimizi-merak-ediyorsan-secim-gununu-belirle-1061892136.html

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday da 6 liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak. Vaatleri hayata geçirecek. Bu olmazsa başa dönmüş olacağız... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın daha sık toplanacağını belirterek, "Seçime de az kaldı dolayısıyla topluma daha vereceğimiz hedefler var, yapacağımız çalışmalar var bunların topluma aktarılması lazım" dedi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni bir sabah" programına katıldı.Küçükkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "CHP’yi yönetmek aslında Türkiye’yi yönetmekten daha zor bir bakıma" sözlerini hatırlatırken, CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Doğrudur. Tabii düşünce özgürlüğü var. Düşünce özgürlüğü her insanın her istediğini söylediği anlamına gelmiyor. Elbette düşüncelere saygılıyız. Geçmişte ‘CHP’de her kafadan bir ses çıkıyor’ denirdi. Bu artık bitti. Sonuçta her birimiz oturup konuşuyoruz. Daha sık toplantılar yapıyoruz" diye karşılık verdi.'Altılı masa daha sık toplanacak'Altılı masanın daha sık toplanacağını belirten CHP lideri, "6'lı masa toplantılarını daha sık yapma yönünde dün akşam karar aldık. Daha sık yapacağız. Gerekirse 15 günde, 20 günde bir gerçekleştireceğiz. İkinci ev sahipliğini DEVA Partisi yapacak. Çünkü seçime de az kaldı. Topluma daha vereceğimiz hedefler, çalışmalar var. Bu çalışmaların topluma aktarılması lazım" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:"Altı liderin bir araya gelmesinin Türkiye açısından, demokrasi, insan hakları açısından, toplumsal barışı sağlama açısından önemli olduğunu, bu önemin toplumun herkesi ilgilendirdiğini ifade ettim. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur diye ifade ettim. Buna benzer bir giriş, hoş geldiniz konuşması...Her lider ev sahipliği yapmadan önce liderleri gezip bir gündem taslağı veriyor. O gündem taslağı içerisinde liderler 'Şunu da gündeme alabiliriz' ya da 'Şunu almaya gerek yok' derlerse biz o çerçevede yeni bir gündem oluşturuyoruz ve masaya oturup görüşmemizi yapıyoruz. Hepimiz görevimizin farkındayız. Genel başkanların ev sahipliğinde de ilk konuşmayı onlar yapıyor."Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?"Hiç endişem yok" diyen Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazanacağız, parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız ve gerçekten toplumun her kesimini kucaklayan bir siyasal anlayışı egemen kılacağız" diye konuştu.Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda konuşan Kılıçdaroğlu, "Şunu eleştirdik kendi aramızda; niye acaba televizyonlar neredeyse günün 24 saati Cumhurbaşkanı kim olacak diyor... Var olan bir sistem var, herkesi perişan etti. Gençler geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Biz önce bunu nasıl çözeceğimiz konusunda bir görüş birliği sağlamamız lazım. Cumhurbaşkanı adayı belirledik, ne yapacak bu aday? Belli çevreler bunu özellikle gündeme taşıyorlar" dedi.CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:"Son derece akıllı, ayakları yere basan, feraset sahipleri kişilerin oturup devletteki sorunları nasıl çözeriz diye bunun üzerine uzlaşmamız lazım. Sonra deriz ki Cumhurbaşkanı adayımız budur. Aday da 6 liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak. Vaatleri hayata geçirecek. Bu olmazsa başa dönmüş olacağız. Cumhurbaşkanı için söylediğimiz açık. Sen bizim cumhurbaşkanı adayımızı merak ediyorsan seçim gününü belirle, biz de 2 gün içinde adayımızı belirleriz.Adayın kim olacağı konusunda konuşma olmadı. Seçim tarihini belirlesinler adayımızı belirleriz. CHP'de bu konuyla ilgili görüş beyan edilecekse altı liderin hazırladığı metin var. Bu metin çerçevesinin dışına çıkmamız gerekiyor."Seçim güvenliğiCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği konusunda, "Seçim güvenliği ile ilgili ayrı bir komisyon kurduk. YSK'dan bize belli aralıklarla sonuçlar geliyor ve biz onları eskiler ile karşılaştırarak ilerde hiçbir hata, kusur olmasın diye özel bir çaba harcıyoruz" dedi.Kılıçdaroğlu şunları söyledi:"Doğum yerleri Türkiye'de olmayanlar var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı... Örneğin Suriyeli, Iraklı... Bütün bunların hepsinin verileri var. Biz seçim güvenliği konusunda son derece duyarlı ve kararlıyız.Buradaki kritik nokta şu. Sandıkta görevli arkadaş. Oraya geldiği saat tutanağı imzalamayacak. Sayım yapılacak, tutanaklar kontrol edilecek ondan sonra bir fotoğrafını çekecek ve sonra CHP Genel Merkezi'ne gönderecek. Biz en son İstanbul seçimlerinde böyle yaptık. Bundan önceki seçimlerde yaklaşık 10 bine yakın sandıkta görevlendirdiğimiz arkadaşların gitmediğini gördük. Cenazesi vs olanları ayıkladık diğerlerinin partiyle ilişiğini kestik.Okullarda gönüllü avukatlar görevli olmak istedi. Avukat arkadaşlarla da işbirliği yapıldı. Seçim sürecinde her okulda bir avukatımız olacak. Türkiye'de her yerde olur mu... Çok iddialı bir şey o ama biz en azından bütün büyük kentlerde bunu yapacağız."

