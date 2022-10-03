https://sputniknews.com.tr/20221003/istanbulda-bicaklanan-eski-fransiz-asker-saldiriyi-ukrayna-guvenlik-servisi-ajanlari-organize-etti-1061892288.html

İstanbul'da bıçaklanan eski Fransız asker: Saldırıyı Ukrayna Güvenlik Servisi ajanları organize etti

İstanbul'da bıçaklanan eski Fransız asker: Saldırıyı Ukrayna Güvenlik Servisi ajanları organize etti

Donbass'taki gelişmeleri haberleştiren ve geçen hafta İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan eski Fransız asker Adrien Bocquet, saldırının Ukrayna Güvenlik... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T12:40+0300

2022-10-03T12:40+0300

2022-10-03T18:06+0300

ukrayna krizi

donbass

asker

istanbul

bıçaklı saldırı

ukrayna güvenlik servisi

ajan

adrien boquet

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Saldırı sonucunda ciddi yaralar aldığını anlatan Bocquet, fakat şu anda kendisini daha iyi hissettiğini ifade etti.i" dedi.Saldırı sonucunda ciddi yaralar aldığını anlatan Boquet, fakat şu anda kendisini daha iyi hissettiğini ifade etti.Son birkaç aydır Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız özel harekatçı Bocquet, 26 Eylül'de İstanbul’da bıçaklı saldırıya uğramıştı.İlkbaharda Kiev’in kontrolündeki bölgede üç hafta boyunca bulunan Bocquet, o sırada Buça’yı da ziyaret etmiş, daha sonra Ukraynalı askerlerin cesetleri getirerek kentteki caddeye yerleştirdiğini anlatmıştı.Bocquet daha sonra Donbass’a geçmiş ve orada Kiev’in Fransız yapımı CAESAR topçu sistemleri ile bölgeye yönelik bombardımanlarının sonuçlarını Russia Today (RT) için çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220927/donbasstaki-gelismeleri-haberlestiren-eski-fransiz-askere-istanbulda-bicakli-saldiri-1061673234.html

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donbass, asker, istanbul, bıçaklı saldırı, ukrayna güvenlik servisi, ajan, adrien boquet