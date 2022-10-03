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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/istanbulda-bicaklanan-eski-fransiz-asker-saldiriyi-ukrayna-guvenlik-servisi-ajanlari-organize-etti-1061892288.html
İstanbul'da bıçaklanan eski Fransız asker: Saldırıyı Ukrayna Güvenlik Servisi ajanları organize etti
İstanbul'da bıçaklanan eski Fransız asker: Saldırıyı Ukrayna Güvenlik Servisi ajanları organize etti
Donbass'taki gelişmeleri haberleştiren ve geçen hafta İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan eski Fransız asker Adrien Bocquet, saldırının Ukrayna Güvenlik... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T12:40+0300
2022-10-03T18:06+0300
ukrayna krizi
donbass
asker
istanbul
bıçaklı saldırı
ukrayna güvenlik servisi
ajan
adrien boquet
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Saldırı sonucunda ciddi yaralar aldığını anlatan Bocquet, fakat şu anda kendisini daha iyi hissettiğini ifade etti.i" dedi.Saldırı sonucunda ciddi yaralar aldığını anlatan Boquet, fakat şu anda kendisini daha iyi hissettiğini ifade etti.Son birkaç aydır Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız özel harekatçı Bocquet, 26 Eylül'de İstanbul’da bıçaklı saldırıya uğramıştı.İlkbaharda Kiev’in kontrolündeki bölgede üç hafta boyunca bulunan Bocquet, o sırada Buça’yı da ziyaret etmiş, daha sonra Ukraynalı askerlerin cesetleri getirerek kentteki caddeye yerleştirdiğini anlatmıştı.Bocquet daha sonra Donbass’a geçmiş ve orada Kiev’in Fransız yapımı CAESAR topçu sistemleri ile bölgeye yönelik bombardımanlarının sonuçlarını Russia Today (RT) için çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220927/donbasstaki-gelismeleri-haberlestiren-eski-fransiz-askere-istanbulda-bicakli-saldiri-1061673234.html
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donbass, asker, istanbul, bıçaklı saldırı, ukrayna güvenlik servisi, ajan, adrien boquet
donbass, asker, istanbul, bıçaklı saldırı, ukrayna güvenlik servisi, ajan, adrien boquet

İstanbul'da bıçaklanan eski Fransız asker: Saldırıyı Ukrayna Güvenlik Servisi ajanları organize etti

12:40 03.10.2022 (güncellendi: 18:06 03.10.2022)
© Fotoğraf : DHApolis - olay yeri girilmez
polis - olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© Fotoğraf : DHA
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Donbass'taki gelişmeleri haberleştiren ve geçen hafta İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan eski Fransız asker Adrien Bocquet, saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanları tarafından organize edildiğini söyledi.
Saldırı sonucunda ciddi yaralar aldığını anlatan Bocquet, fakat şu anda kendisini daha iyi hissettiğini ifade etti.i" dedi.
Saldırı sonucunda ciddi yaralar aldığını anlatan Boquet, fakat şu anda kendisini daha iyi hissettiğini ifade etti.
Son birkaç aydır Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız özel harekatçı Bocquet, 26 Eylül'de İstanbul’da bıçaklı saldırıya uğramıştı.
İlkbaharda Kiev’in kontrolündeki bölgede üç hafta boyunca bulunan Bocquet, o sırada Buça’yı da ziyaret etmiş, daha sonra Ukraynalı askerlerin cesetleri getirerek kentteki caddeye yerleştirdiğini anlatmıştı.
Bocquet daha sonra Donbass’a geçmiş ve orada Kiev’in Fransız yapımı CAESAR topçu sistemleri ile bölgeye yönelik bombardımanlarının sonuçlarını Russia Today (RT) için çekmişti.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
Ukrayna krizi
Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız askere İstanbul’da bıçaklı saldırı
27 Eylül, 16:22
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